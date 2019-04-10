تردد قناة اون دراما ON drama الجديد 2019 لأحدث المسلسلات على نايل سات

تردد قناة اون دراما ON drama يعد من اهم الترددات التي يزيد البحث عليها وشعار هذة القناة “عيش الدراما” وبالرغم من أن ظهور القناة منذ فترة ليست بالطويلة الا إنها استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري والشرق الأوسط وحجزت مكانة في القنوات الأكثر متابعة على النايل سات وذلك بسبب المسلسلات الرائعة التي تبثها وأيضا المسلسلات الحصرية التي تعرضها على شاشة قناتها فقد حرصت قناة اون دراما أن تنوع بين الدراما الترفهيية والرومانسية والأكشن والكوميدية لتلبي كافة احتياجات مشاهديها وبسبب ذلك أصبح تردد قناة اون دراما هو الأكثر بحثا على جوجل في الفترة الأخيرة.

تردد قناة اون دراما ON drama

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 10853 27500 5/6 أفقي

نبذة عن قناة اون دراما

الظهور الأول لقناة اون دراما في عام 2017 وقد قامت القناة بعمل حملة اعلانية كبيرة للقناة حيث عرضت برموهات لمسلسلات رمضان في هذا العام وحققت هذة الحملة نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية جدا في فترة قصيرة مما تسبب في نجاح القناة وجعلها من أهم وأكبر القنوات الدرامية على مستوى الشرق الأوسط ومنذ بدايتها وهي تقوم ببث مسلسلات حصرية لها فقط من أجل الحفاظ على النجاح التي وصلت له كما أنها أيضا تذيع العديد من البرامج وقناة اون في البداية كانت قناة اخبارية وبعد نجاحها تحولت الى مجموعة من القنوات الأخرى الترفهييه والرياضية وهم (قناة اون اي وقناة اون سيورت وقناة اون لايف) ومن المنتظر أن يعرض على قناة اون دراما مجموعة كبيرة ورائعة من المسلسلات في شهر رمضان القادم, كما يمكنكم معرفة تردد قناة دي إم سي dmc دراما الجديد الناقلة لأقوى المسلسلات الدرامية

أهم المسلسلات.

ومن أهم المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا مسلسل كفر دلهاب بطولة الفنان يوسف الشريف ومسلسل الكبريت الأحمر الجزء الأول والثاني بطولة الفنان احمد صلاح السعدني ومسلسل الزيبق بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان شريف منير وغيرهم الكثير وهذة المسلسلات حققت نجاحا كبيرا للقناة ومن البرامج التي عرضت على قناة برنامج انا وبنتي وبرنامج كلام ستات

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