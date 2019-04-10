تردد قناة دي إم سي dmc دراما الجديد الناقلة لأقوى المسلسلات الدرامية

تردد قناة دي إم سي dmc دراما الناقلة لأقوى وأحدث المسلسلات الدرامية والحصرية استطاعت قناة دي إم سي dmc دراما أن تحصل على عدد كبير جدا من المتابعين في مصر والدول العربية منذ أول ظهور لها وذلك بسبب المسلسلات الرائعة والناجحة التي تجذب المشاهدين الى القناة مما جعل ترددها هو الأكثر بحثا على جوجل في الفترة الأخيرة بالرغم من وجود الكثير من القنوات الاخرى الناجحة والدرامية التي تعرض مسلسلات وبرامج حصرية لها ولكن قناة دي إم سي dmc دراما أصبحت الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي ومن أهم المسلسلات التي تسببت في نجاح القناة مسلسل الأب الروحي والذي قام ببطولتة مجموعة كبيرة من الفنانين مثل الفنان محمود حميدة والفنانة سوسن بدر والفنان احمد فلوكس والفنان لطفي لبيب والفنان ايهاب فهمي وغيرهم

قناة دي إم سي dmc دراما

قناة دي إم سي dmc دراما تابعة لشركة دي ميديا للأنتاج الإعلامي المملوكة لرجل الأعمال المصري طارق إسماعيل والذي له فضل أيضا كبير في نجاح القناة بعد قيامة بحملة اعلانية كبيرة ناجحة للقناة قبل ظهورها وأيضا لا ننسى فضل فريق اعداد واخراج القناة الذين قاموا بعمل كبير جدا من أجل ظهور القناة بهذة الصورة القوية والرائعة التي تسبب في نجاح القناة بسرعة كبيرة جدا, كما يمكنكم معرفة تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 الجديد 2019 العارضة للأفلام الأجنبية المترجمة

تردد قناة دي إم سي dmc دراما

لقمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11449 (H) 27500 – 5/6 SD نايل سات 11449 (H) 27500 – 5/6 HD اسم القناة على قائمة القنوات “DMC“

ولمزيد من التأكيد نوضح لكم عن طريق الفيديو التالي طريقة ضبط تردد قناة دي ام سي دراما على نايل سات.

مسلسل ابو العروسة على تردد قناة دي ام سي دراما

يعد هذا المسلسل من أهم المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا جدا في الشارع المصري وأيضا في الشرق الأوسط والمسلسل من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان الكبير سيد رجب والفنان مدحت شلبي والفنانة نرمين الفيقي وتدور قصة المسلسل حول قصة أسرة متوسطة الحال تعيش في منطقة بسيطة يحاول أحد الشباب المنتمين لأسرة غنية الارتباط بابنتهم الطبيبة وتسير أحداث المسلسل حول قبول ورفض بين العائلتين وبعد نجاح الجزء الأول قامت قناة دي ام سي دراما بعرض الجزء الثاني من المسلسل

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