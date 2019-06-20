تردد قناة تايم سبورت الأرضية والفضائية – أسهل طريقة لاستقبال قناة Time sports

ومع بدء بطولة أمم أفريقيا 2019، بدأ الجميع يبحث عن تردد قناة تايم سبورت الأرضية وأسهل طريقة لاستقبال قناة Time sports، حيث يعلم الجميع أن تلك البطولة تقام في مصر من فترة 21 يونيو إلى 19 يوليو، لذا أكدت وزارة الإعلام المصرية أن هناك حق أصيل للمواطن المصري بمشاهدة تلك مباريات البطولة من الألف إلى الياء على البث الأرضي، لذا تم إطلاق قناة تايم سبورت بدلًا من القناة الثانية من أجل إمتاع المشاهد\ بهذا الماراثون الإفريقي.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية

ومع انطلاق البطولة، استعد تلك القناة بتجهيز أحدث الاستديوهات المجهزة بأحدث الأجهزة التي تتلائم مع التقدم التكنولوجي في مجال البث الفضائي، ومن المؤكد أن تُقدم كافة مباريات البطولة من داخل برنامج استديو التحليلي بأفضل مقدمي البرامج وعلى رأسهم الكابتن أحمد شوبير وسيف زاهر، علمًا بأن تلك القناة جلبت أفضل محللي الكرة المصرية والإفريقية لتقديم وجبة دسمة ممتعة، وإليكم تردد قناة تايم سبورت الأرضية.

أسهل طريقة لاستقبال قناة Time sports

لعل هناك طرق كثيرة لاستقبال قناة تايم سبورت الأرضية على أجهزة التلفاز، ومن هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ومن خلال هذا الرابط، يمكنك اختيار الطريقة المناسبة التي تناسب جهاز التلفاز الخاص بك، ومن للجدير بالذكر، تلك البطولة ستبدأ يوم 21 يونيو وتستمر إلى 19 يوليو القادم، علمًا بأن أولى مباريات تلك البطولة مباراة مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة مساء الجمعة.