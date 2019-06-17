تردد قناة تايم سبورت Time sports الفضائي والأرضي ونقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر

أصبح تردد قناة تايم سبورت من أهم ترددات القنوات الرياضية على الإطلاق في الوقت الحالي، حيث استطاعت إدارة القناة الحصول على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر من الفترة 21 يونيو إلى 19 يوليو، علمًا بأن كاافة تلك المباريات ستكون على الهواء مباشرةً عبر برنامج استديو إفريقيا والذي سيستضيف أبرز نجوم عالم الكرة العالمية والإفريقية والمصرية لتقديم وجبة دسمة من التحليل الفني قبل وبعد المباريات.

تردد قناة تايم سبورت Time sports

استعدت قناة تايم سبورت مبكرًا لهذه البطولة، حيث أكد القائمين عليها، أن جميع إمكانيات القناة مسخرة من أجل هذا الحدث بأحدث تقنيات البث العالمية، كما أكدت القناة أنها لن تتوقف فقط على دور بثها للمباريات، يل تم تجهيز برامج كثيرة من أجل الاستمتاع بأجمل أهداف البطولة وتفاصيل كل الفرق في الصعود إلى الأدوار النهائية، وإليكم الآن تردد قناة تايم سبورت Time sports.

القناة: تايم سبورت

تردد: 11449

القمر: النايل سات

وأما عن طريقة الوصول إلى قناة تايم سبورت الأرضية، من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يوجد أكثر من طريقة للوصول إليها دون الحاجة إلى تعب ومشقة، ومن ثم الاستمتاع بكل أهداف البطولة والأهم بالطبع مشاهدة مباريات المنتخب المصري وجميع المنتخبات العربية المشاركة.