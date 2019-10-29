تردد قناة تمازيغت المغربية 2019 من خلال القمر نايل سات

قناة تمازيغت tamazight تتبع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، وتبث بشكل رئيسي محتواها باللعة الأمازيغية وهي قناة معروفة بفضل محتواها المتميز قد حققت صداها المطلوب بين الناطقين بالأمازيغي سواء في المغرب أو خارجه. القناة غير مشفرة تبث مجاناً هذا ما يجعلها واحدة من القنوات الأكثر توسعاً، بالنظر للبرامج الخاصة بالقناة التلفزيونية في كافة النواحي الحياتة. إذ تضم مزيجاً من البرامج المتعلقة بالثقافة وأخرى تعليمية، ترفيهية وفنية.







تم إنشاء القناة في العام 2008، لتكون مكرسة بعرض محتواها عبر بث مستمر طوال ساعات اليوم، وليس البرامج المتنوعة وحده ما تملكه قناة تمازيغت، بل تصنع المسلسلات الرائعة لتضفي مزيجاً آخر من المحتوى المهم من المسلسلات المتنوعة الأصناف، تحرص القناة على إظهار برامج هادفة يمكن من خلالها التعرف على عادات وتقاليد الشعب الأمازيعي بالإضاف إلى ثقافته الأصيلة، كما أنها تستهدف الأمازيغيين بحوارات نقاشية تسمح لتبادل الآراء، وليس هذا فحسب إذ توفر برنامج رياضي بالإضافة لعدد من البرامج الفنية والموسيقية، وبرامج الأطفال.

كما أنها تحافظ على أرشفة الذاكرة من التاريخ من خلال وثائقيات مصورة، وترصد قضايا المجتمع الأمازيغي بإستمرار. وتعد نشرات الأخبار الرئيسية، بعض من برامج قناة تمازيغت هي كالتالي:







تروا ن تمازيرت : برنامج يهتم بالشباب الأمازيغي.

: برنامج يهتم بالشباب الأمازيغي. امصاواض : برنامج حواري.

: برنامج حواري. امررا : برنامج حواري.

: برنامج حواري. انموقار ن تونونت : برنامج رياضي.

: برنامج رياضي. اسارك ن امزيان : برنامج للأطفال.

: برنامج للأطفال. تيرزاف : برنامج موسيقي.

: برنامج موسيقي. تيروريوين: سهرة فنية.

اغبولا: برنامج ثقافي

تبث قناة تمازيغت على القمر Nilesat، بدقة الشاشة (SD)، في ظهور تلفزي يمتد الى 24 ساعة، بالتردد: 11763 بإستقطاب عمودي ومعدل تصحيح 5/6

تردد قناة أمازيغت على نايل سات 2019







ويضم التلفزيون المغربي عدداً من الباقات المتنوعة التي تستجيب لملامسة أذواق المشاهدين من بينها قناة 2M Maroc، ، ويعد المغرب أكثر بلد عربي محباً للمحتوى المرئي، فلذلك كان جذبه سهلاً من خلال تعدد ظهور القنوات المغربية المتنوعة العامة والخاصة.

frequeny 10872 Mhz Symbol Rate 27500 Polarisation Vertical

وفي النهاية نود التنويه، ان التردد الجديد الخاص بقناة tamazight يعمل بدون أي مشاكل في إلتقاط إشارة القناة، وبدلاً من ذلك يمكن تلقي البث المباشر streaming ive لقناة تمازيغت على الأنترنت من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الذي تملكه الشركة الوطنية للتلفزة.