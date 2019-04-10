تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 الجديد 2019 العارضة للأفلام الأجنبية المترجمة

تردد قناة mbc2 ام بي سي 2 التي يعد من أفضل وأشهر القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية المترجمة في الوطن العربي حيث يعد تردد هذة القناة هو الأكثر بحثا على جوجل في جميع الدول العربية كما صنفت على مواقع التواصل الاجتماعي انها ثالث قناة تلفزيونية على مستوى الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا وذلك بفضل الأفلام الأجنبية الجديدة التي تذيعها على قناة mbc2 دائما, فا الأفلام الأجنبية لها جماهير كثيرة تتابعها من أجل الخروج عن نمط الأفلام العربية ومتابعة الأفلام الأجنبية وهذا ما يضع دوما قناة مهمة لدى المشاهدين العرب

تردد قناة mbc2.

الجدير بالذكر أن انطلاق هذة القناة تم منذ فترة ليست بالقصيرة حيث كان أول ظهور لها في عام 2003 ولكن منذ ظهورها وهي دائما قناة mbc2 ناجحة ولها الكثير من المتابعين في جميع الدول العربية وهذا الفضل الكبير في النجاح يعود الى فريق العمل المتخصص والمحترف في تقديم الشكل النهائي للقناة يصورة تلائم مكانتها لدى متابعيها وتعود مكليتها لرجل الأعمال السعودي وليد الابراهيم وتتنتمي قناة ام بي سي 2 لشبكة تلفزيون الشرق الأوسط, تعرف أيضا على تردد قناة سي بي سفرة SCBC ofra الجديد 2019 أشهر قنوات الطبخ

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12015(v) 27500 عمودي 5/6

أهم البرامج التي تقدما قناة mbc2

لا تقتصر تردد قناة mbc2 على الأفلام الأجنبية المترجمة فقط بل تعرض مجموعة برامج قوية لها الكثير من المتابعين في الشرق الأوسط وهذا أيضا ساهم في نجاح القناة وأهم البرامح, هم Star of the Month او برنامج نجم الشهر الذي يتم من خلاله أختيار نجم أجنبي وتقديم استعراض لأفضل أعماله وأهمها وأيضا العديد من أخباره ويعتبر هذا البرنامج من أشهر البرامج المحببة لدى متابعين القناة, والكثير من البرامج الأخرى التي تهتم بحياة وأعمال مشاهير السينما العالمية وهذا ماجعل القناة تتصدر أعلى نسبة مشاهدة

برنامج Big Family Night والذي حقق إنتشارا كبير في جميع البلدان العربية .

برنامج Screaming Sunday صرخة الأحد .

برنامج Friday Mega Movies .

برنامج Monday Night Premiere .

برنامج Scoop With Raya .

برنامج Ladies Night .

برنامج Chiller Night .

← آخر خبر: