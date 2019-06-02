تردد قناة روتانا سينما Rotana Cinema لمشاهدة الأعمال الفنية المصرية والعربية

تردد قناة روتانا سينما, من أكثر الترددات بحثا على مؤشر البحث جوجل من محبي وعشاق الدراما المصرية والعربية, استطاعت في فترة قليلة أن تجذب المشاهدين وتتربيع على عرش القنوات التي تقدم أعمال سينمائية نظرا لتنوعها الممتاز في تقديم كل ما يحتاجه المشاهد العربي من الأعمال الفنية المختلفة منها “التراجيدي, الكوميدي, الأكشن, الأثارة” بجانب عرضها للأعمال التاريخية التي تلاقي قبول وأستحسان المشاهدين , مما جعلها تحقق نسبة مشاهدة عالية, تردد قناة روتانا سينما اشتهرت بشعار “مش هتقدر تغمض عنيك” ولم تكتفي القناة بتقديم الدراما فقط بل قامت بعرض أشهر البرامج وهو “عرب وود” الذي يعرض كل أخبار نجوم الفن في العالم وكل ما هو جديد من أخبار الفن بالإضافة إلى اللقاءات الحصرية والتغطية للكثير من المؤتمرات الفنية.

نبذة عن قناة روتانا سينما.

روتانا سينما هي تابعة لأكبر شركة عربية للإنتاج والتوزيع الموسيقي التي تم اطلاقها في عام 2003 وكانت تضم عدد من القنوات وهم (قناة روتانا طرب وروتانا موسيقى وروتانا كليب وروتانا أغاني وروتانا خليجية) تخصصوا في عرض الأغاني الحديثة والكلاسيكية والموسيقى الخليجية ثم عملت على تقليص القنوات الموسيقية وأكتفت بقناتين فقط وهما “روتانا موسيقى وروتانا كليب” ثم قامت الشركة باطلاق قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات في عام 2004, ويعود ملكية القناة إلى رجل الأعمال السعودي الأمير “الوليد بن طلال” كما قامت القناة بإضافة البث المباشر للموقع الخاص بها ليتمكن متابعيها من المشاهدة في كل مكان, كما يمكنكم معرفة تردد قنوات الساعة الجديد 2019 على النايل سات “مسرح، أفلام، كوميدي،دراما”

تردد قناة روتانا سينما.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11295 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 11843 (H) 27500 – 3/4 SD

معلومات عن قناة روتانا سينما.

تخصصت القناة في تقديم إعلام ترفيهي هادف يجمع بين المتعة والتشويق والتنوع بين الدراما المصرية والخليجية.

استطاعت أن تحافظ على قدرتها التنافسية وإلتزامها بالمبادئ والقيم الشرقية لذا أصبحت قناة الأسرة.

حرصت أستخدام أحدث التقنيات وأفضل التجهيزات وأنظمة البث المنوعة ما بين أنظمة عالية الجودة الأتش دي.

نجح القائمون على القناة في التواجد على مواقع السوشيال ميديا من خلال موقع إلكتروني وأيضا على اليوتيوب.

أفلام قناة روتانا سينما