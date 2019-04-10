تردد قنوات الساعة الجديد 2019 على النايل سات “مسرح، أفلام، كوميدي،دراما”

تردد قنوات الساعة حققت نجاحا كبيرا جدا في الفترة الماضية على الشاشات حيث أصبح تردد قنوات الساعة الأكثر طلبا وبحثا على جوجل في الأيام الماضية بالرغم من أن قنوات الساعة بدايتها منذ فترة قليلة جدا إلا إنها إستطاعت أن تجذب عدد كبير جدا من المتابعين في مصر والوطن العربي وذلك بسبب التنوع في الأعمال الفنية التي تقدمها على شاشات قنواتها سواء كانت أعمال فنية سينمائية أو درامية أو كوميدية أو مسرحية وتضم باقة قنوات الساعة كلا من “قناة الساعة العامة وقناة الساعة دراما وقناة الساعة كلاسيك وقناة الساعة أفلام وقناة الساعة مسرح وقناة الساعة سينما وقناة الساعة كوميدي”.

مزايا قنوات الساعة

تتميز باقة قنوات الساعة بالعديد من المزايا التي تسببت في النجاح الكبير لمجموعة القنوات ومن أهم المزايا هي التنوع في الخدمات الإعلامية التي تقدمها القنوات وييحث عنها المشاهد العربي من برامج منوعة وأعمال درامية وسينمائية متعددة التصنيفات وأخبار محلية وعالمية كما أن مجموعة القنوات تتميز في انتقاء الأعمال والبرامج التي تقدمها واتباعها سياسة أرضاء الذوق العام والمشاهدين بجميع أعمارهم والتزامها بالمهنية والتقنية العالية والمبادئ والقيم الشرقية ومراعاة الضوابط والمعايير الدولية, تردد قناة دي إم سي dmc دراما الجديد الناقلة لأقوى المسلسلات الدرامية, وإليكم جدول تردد قنوات الساعة.

تردد قنوات الساعة.

هي قناة عامة تأخذ من الصبغة الإخبارية لون لها وتهتم بتغطية المستجدات في الحقل السياسي والإقتصادي الفني والرياضي عبر منظومتها البرامجية المنوعة.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12054 (v) 27500 عمودي 5/6

ترددقناة الساعة دراما

قناة الساعة دراما متخصصة في إذاعة المسلسلات الدرامية التي تستحوذ على إهتمام المشاهدين مثل طاقة القدر وابن حلال وكفر دلهاب وسلسال الدم وغيرهم الكثير.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12562 (v) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الساعة مسرح

تذيع قناة الساعة مسرح الاعمال المسرحية الكوميدية والدرامية والافلام القديمة والجديدة ومن اهم ما عرض عليها مسرح مصر.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 10872 (v) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الساعة كوميدي

تهتم قناة الساعة كوميدي بالاعمال الكوميدية باختلاف انواعها سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو مسرحيات.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11603 (h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة الساعة كلاسيك

تهتم قناة الساعة كلاسيك بعرض الأعمال الفنية أيام زمن الفن الجميل وعدد كبير من اللقطات والأفلام النادرة يتم عرضها حصرياً ولأول مرة على شاشتها.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12562 (v) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الساعة أفلام

تتخص قناة الساعة أفلام في تقديم جميع الأعمال السينمائية القديمة والحديثة وأخبار الفنانين في الوطن العربي.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11527 (h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة الساعة سينما

تشتهر قناة الساعة سينما بعرضها المتواصل لأحدث الأعمال السينمائية المصرية والعربية والهندية المترجمة بتصنيفاتها المختلفة من كوميديا ودراما وأكشن ورومانسي.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11563 (v) 27500 عمودي 3/4

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