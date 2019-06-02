تردد قناة روتانا كلاسيك Classic الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة روتانا كلاسيك, هي قناة عربية سعودية تابعة لمجموعة شبكة قنوات روتانا الأكثر شهرة في جميع الدول العربية تم إنطلاقها عام 2012 حققت انتشارا كبيرا منذ إنطلاقها حيث كانت تعرف من قبل بأسم روتانا زمان تعرض العديد من الأعمال الفنية والسينمائية المصرية والعربية على مدار اليوم, تردد قناة روتانا كلاسيك يمتلكها الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز, تم تخصيص روتانا كلاسيك لإحياء التراث الكلاسيكي للموسيقى والفنون القديمة من خلال عرض الأفلام المصرية بالإضافة الى مسلسلات وحافلات الفنانين والفنانات من زمن الفن الجميل مثل كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم , والعندليب عبد الحليم حافظ, والفنانة ووردة الجزائرية, فايزة أحمد وغيرهم

تردد قناة روتانا كلاسيك

إتخذت القناة شعار الشبكة مدون أسفله شعار كلمة روتانا مكتوبا بالغة العربية أما عند البحث عنها عن طريق القمر الصناعي من أي ريسفر تكون مكتوبة روتانا كلاسيك باللغة الإنجليزية Rotana classic, حققت القناة انتشارا كبيرا بين مشاهديها هواة التراث الفني الأصيل بالأبيض والأسود , سواء بمصر أو جميع الدول العربية, تميزت بالعديد من المزايا التي كانت سببا يشهرتها خلال الأعوام التي مرت عليها وحتى الأن, فهي تحرص دائما على عرض أعمالها بمحتوى هادف خالي من المشاهد المسيئة, تعرض باقة منوعة من الأفلام والمسرحيات بالإضافة الى تغطياتها الشاملة للفعاليات الفنية وحفلات توزيع الجوائز وإستضافة النجوم والفنانين, شاهد أيضا تردد قناة دي إم سي dmc دراما الجديد الناقلة لأقوى المسلسلات الدرامية

أهم ما قدمته روتانا كلاسيك على شاشتها .

عرضت العديد من الأعمال السينمائية والدرامية القديمة والحديثة لكوكبة كبيرة من نجوم زمن الفن الجميل أمثال الفنان الراحل إسماعيل ياسين, عبد المنعم مدبولى, شادية, صباح, يوسف وهبي, نجيب الريحاني , عبد المنعم ابراهيم وخلافهم , حيث عرضت فيلم الرسالة, النمر, السفيرة عزيزة, أولاد الشوارع , أيس كريم في جليم, ومن السهرات والحفلات الغنائية التي تعرضها على شاشتها بصفة مستمرة كل أسبوع ومن بينها أغنية ما تحرمش العمر منك للفنان فريد الأطرش, عودت عيني لكوكب الشرق, ياحلو صبح للفنان محمد قنديل أغنية يا تمر حنة للنجمة فايزة أحمد, كما حرصت القناة على إستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة لضمان جود الصوت والصورة أثناء بثها .

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11295 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 11843 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 10890 (H) 27500 – 3/4 HD

أبرز أغاني قناة روتانا كلاسيك

تقدم القناة سهرة غنائية ممتعة كل خميس، حيث تعرض أبرز الأغاني القديمة لكل من فريد الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهم، ونذكر من تلك الأغاني أغنية بهواك، أغنية يا حلو صبح، أغنية يا تمر حنة وغيرهم الكثير والكثير من الأغاني