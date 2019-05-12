تردد قناة طيور بيبي الجديد 2019 نايل سات وعرب سات | Toyor Baby

تردد قناة طيور بيبي يُعد من أكثر القنوات التي تزايد البحث عنها الفترة الماضية، يذكر أن القناة كانت في الماضي طيور الجنة 2، وتم تخصيصها فيما بعد للأطفال من سن 3 سنوات حتى 5 سنوات، وتحرص القناة على تقديم محتوى تعليمي كالأرقام والحروف،عن طريق أغنيات وأناشيد بسيطة، يسهل حفظها، وذلك للأطفال في سن ما قبل المدرسة، مثل أغنية الألوان والتي تعلم الأطفال الألوان، وأغنية حديقة الجيوان التي تعلمهم اسماء الحيوانات، واليوم إليكم تردد قناة طيور بيبي في السطور القادمة.

تردد قناة طيور بيبي

يذكر أن ظهرت القناة لأول مرة للنور وأسعدت الأطفال في عام 2008، وهي القناة الثانية تابعة لـ قناة طيور الجنة والقناتين مملوكتين للسيد خالد مقداد، والذي يطمح لتوسيع القنوات لتغطية جميع الدول، حيث أصدر قناة أخرى تتحدث باللغة التركية، وقناة رابعة تتحدث باللغة الإنجليزية، وجميعها تحض على مكارم الأخلاق، واليكم تردد القناة:

تردد طيور بيبي على نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ 11391 عمودي (v) 27500 5/6

أما عن تردد طيور بيبي عرب سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ 11623 عمودي (v) 27500 5/6

تقدم القناة العديد من الأغنيات الرائعة والأناشيد التعليمية الممتعة والتي تجذب انتباه الأطفال في تلك السن المبكرة، وتعلمهم القيم البسيطة مثل التحذير من السرقة، والكذب، وتعلمهم الحفاظ على الأسنان وغسلها جيداً، وتعلمهم ايضاً الأشكال البسيطة، والفروق بينها.

في حال واجهتكم اي مشكلات في تنزيل القناة أو الحصول عليها، أو أي مشكلات في تردد قناة طيور بيبي يمكنكم أن تتركوا لنا جميع استفساراتكم في التعليقات وسوف نجيب على جميع أسئلتكم بإذن الله.