تردد قناة فنون funoon tv HD الجديد 2020

نقدم لكم تردد قناة فنون الكويتية المتخصصة في بث المحتوى الكوميدي الخليجي والتي أصبحت رائدة هذا المجال بما تحمله الكلمة من معنى، حيث تعرف أنها أول قناة أنشئت في منطقة الخليج العربي مهتمة بالفن الكوميدي والمسرحيات الهزلية وتعرض أحيانا بعض الأفلام والمسلسلات المصرية الكوميدية واستطاعت هذه القناة أن تظل هي الأولى في الخليج ويتابعها سكان المنطقة بشغف كبير، ويوميا تزداد عمليات البحث لمعرفة التردد الجديد للقناة، الأشهر في الخليج وتحافظ على قيم العرب و مبادئهم وأخلاقهم وهذا كان سببا كبيرا في نجاح القناة نجاحا باهرا على جميع الأصعدة.

تردد قناة فنون funoon

قناة فنون funoon الكويتية تم إعلان إنشائها قبل اربعة عشر عاما وكانت مملوكة للمثل الكوميدي الشهير الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، والذي يعرف كونه واحد من أكثر الشخصيات العربية والخليجية شعرة في مجال التمثيل، حيث قضى ما يزيد على الخمسين عاما من حياته في التمثيل، توفي في 2017 رحمه الله، وأصبحت القناة مملوكة لمجموعة الوطن الإعلامية الخاصة والتي تمتلك إلى جانب قناة فنون عدة قنوات أخرى متنوعة، قناة فنون تبث يوميا على مدار الساعة أبرز المسرحيات والمسلسلات العربية سواء من إنتاج القناة أو غيره وكذلك بعضا من البرامج الترفيهية، تبث قناة فنون على نايل سات فقط وبجودة HD عبر التردد:

تردد قناة فنون funoon HD