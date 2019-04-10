تردد قناة نايل سبورت Nile Sport الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تردد قناة نايل سبورت Nile Sport هذة القناة الرياضية هي أقدم قناة رياضية مصرية على الاطلاق حيث بدأت منذ فترة طويلة جدا مع بداية إطلاق القمر المصري نايل سات عام 1998 وبالرغم من إنها انطلقت أكثر من 20 عام إلا إنها مازالت مستمرة على نفس القمر وحاصلة على جميع حقوق البث للأحداث الرياضية في مصر حتى الآن حيث تبث قناة نايل سبورت Nile Sport جميع الألعاب الرياضية سواء كانت ألعاب رياضية فردية أو ألعاب رياضية جماعية وبسبب ما قدمته القناة من أقوى البرامج استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري, وإليكم تردد قناة نايل سبورت من خلال الجدول التالي.

تردد قناة نايل سبورت.

تتميز القناة بالعديد من المزايا التي تسببت في النجاح الكبير الذي حققته منذ بداية ظهورها وإلى الأن ومن إهم المزايا أن قناة نايل سبورت تقدم مادة إعلامية ترفهيية هادفة تلبي احتياجات متابعين وعشاق الرياضة وأيضا تلبى احتياجات محبي متابعة المستجدات في الشأن الرياضي الإقليمي والدولي كما إنها تعاقدت مع مجموعة كبيرة من أشهر المحليين والنقاد الرياضين وكوكبة كبيرة من الإدارين المحترفين من أجل العمل في القناة ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الإعلام الرياضي في مصر.

تردد قناة نايل سبورت.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11842 (h) 27500 أفقي 3/4

برامج قناة نايل سبورت

قدمت قناة نايل سبورت العديد من البرامج القوية والناجحة وهم

برامج فاصل رياضي.

برنامج بيت الرياضة.

برنامج هي والرياضة.

برنامج صباح الرياضة.

برنامج رياضة on line.

برنامج أبطال التحدي.

برنامج الكرة الإفريقية.

برنامج أصداء الملاعب

برنامج صفحة الرياضة

برنامج الأسبوع في ساعة

برنامج دوري خارج الأضواء

الحقوق التي تمتلكها قناة نايل سبورت

تمتلك قناة نايل سبورت حق اذاعة, الدوري المصري المممتاز, بطولة كأس مصر, كأس السوبر المصري, البطولة العربية للاندية, كأس الأتحاد الإفريقي للأندية مباريات الفرق المصرية المقامة على أرض مصر, كما يمكنكم معرفة تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات, كما أن القناة ستنقل مباراة القمة في الدوري المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وذلك ضمن مبارايات مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر لها ان تقام علي أرضية استاد برج العرب والمباراة ستقام يوم السبت القادم وسيعلق على المباراة الممعلق الرياضي مدحت شلبي

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