تردد قناة TRT 1 التركية ..قريباً تعرض قيامة عثمان في الجزء الخامس

قناة مفتوحة للإنتاجات التلفزيوينة التركية، كما تستعد بتقديم عروض لتشمل مسلسل قيامة عثمان على شاشتها في وقت قصير. أشتهرت قناة – trt1 – في الشرق الأوسط بعروض أكبر المسلسلات التركية التاريخة مثل قيامة أرطغرل.







والبث التلفزي للمسلسلات التركية يعتمد على الدبلجة وطريقة الترجمة للغة للعربية.

وكما ذكرنا، إلى إقتراب عرض trt مسلسل قيامة عثمان في جزءه الخامس، هذا سمح بزيادة معدل عمليات البحث عن الترددات الخاصة بالقناة على الأنترنت.







TRT

وقد أتاحت القناة مكانة متميزة لنفسها في العالم العربي. حيث تعد قناة ذات أفضلية لمشاهدة الدراما التركية المختلفة والمسبسلات التاريخية – تحظى بنسب مشاهدات عالية. وهي تمتلك أكبر الحقوق لمسلسلات الدراما التركية، كما يمكنك لإطلاع على ترد قناة atv التركية التي تضم الى شاشتها مسلسلات تركية عديدة بمختلف التصانيف الى جانب البرامج الترفيهية.

تردد قناة تي آر تي 1

قناة trt هي قناة تلفزة غير مشفرة، مجانية، وللتنويه بأنها تبث على الأقمار : تركيات، يوتلسات، فقط، إذ لا يمكن إلتقاط بثها على النايل سات أو عرب سات. وتتصف بجودة البث واضحة الصورة وبلا تشويش ويمكن إستقبال إشارة بثها في أي وقت.







القمر التردد fec-sr Türksat 3A 11054 (V) 30000- 3/4 Türksat 3A 11096 (H) 30000- 5/6 EUTELSAT 10928(V) 30000

الآن كل ما يجب عليك القيام به هو ضبط الترددات المذكورة في جهاز الرسيفر الخاص بك بواسطة جهاز التحكم، تأكد من إدخال القDم الترددية بشكل صحيح في إعدادات الجهاز، وبمجرد إتمام هذه الخطوات ستكون أنتهيت من إستقبال بث القناة فقم بالبحث عنها في قائمة القنوات لديك. علماً ان تردد تي آر تي هو الأحدث الذي من خلاله ستستقبل البث خال من المشاكل.