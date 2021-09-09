تنزيل قناة تنة ورنة على جهاز الرسفير بالتردد الجديد 2021

تستطيع الآن إضافة تنة ورنة قناة الاطفال الاكثر تميزاً في عالم قنوات نايل سات 2021. وبعد الإنقطاع والعودة مجدداً تأمل الكثير من البيوت في ضبط تردد قناة ترنة ورنة الجديد لإعادة إستقبالها وتمكين الاطفال بمشاهدة قناتهم المفضلة مرة ثانية. يتم بثها على النايل سات وتظهر بإسم Tanna w Ranna. ويقترن بثها بدمج افلام الكارتون والفقرات المنوعة والتعليمية.

تنة ورنة 2021

تستهدف تنة ورنة قاعدة شعبية من الأطفال بتقديم مايفضلونه خاصة افلام الرسوم المتحركة، وتنقاد دائماً لما يبحث عن الصغار بالبرامج التثقيفية، وتجدد سلسلة افلام الكارتون الرائعة فعلى سبيل المثال، تقدم حلقات مسلسل تنة ورنة التي تسمت بها القناة. وايضا سلسلة كرتونية مثل بطوط، سبونج بونج.

إن عودة القناة من جديد أكبر دليل على الإرتباط الوثيق الذي أوجدته مع فئة الصغار.

تولي تنة ورنة قدراً من الإهتمام للاستمتاع الى الاقتراحات بالنسبة للاطفال في أي البرامج التي يجب ان تعرضها.

توظف تنة ورنة بث تلفزيوني مستمر طوال اربعة وعشرين ساعة.

قناة عابرة للحدود ولها مشاهدة اكبر في جمهورية مصر.

في ما يلي تردد قناة تنة ورنة الجديد 2021 على القمر الصناعي المصري نايل سات

إسم القناة على الجهاز: Tanna w Ranna

معدل تردد القناة: 12563

معدل إتجاه الإستقطاب هو عامودي

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطا سيكون 7/8

لقد تم إبراز كل المعلومات المتعلقة بتردد القناة المذكورة، ويمكن برمجتها بكل سهولة كأي قناة تلفزيونية. ويمكنكم ايضا معرفة تردد قناة بطوط للاطفال من الرابط https://www.klma.org/?p=385140.