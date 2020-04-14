دليل إجراء مكالمة فيديو على واتسآب بجودة عالية لـ Android و ios

بعد أن أصبح واتسآب التطبيق الأول على مستوى العالم بلا مُنازع في عالم المحادثة وتبادل الوسائط سواء الصور أو الفيديوهات أو الملفات، بات لمستخدميه طموحات ورغبات أخرى متعلقة بعملية التواصل من خلاله مع الأصدقاء والأهل والأحباب خاصة في ظل هذه الأيام التي أصبحت فيها فترة الجلوس في المنزل أطول من أي وقت مضى، ولعل أبرز ما يحتاجه عشاق whatsapp في هذه الأيام هو إجراء مكالمة فيديو واضحة وبجودة عالية، ولكن قبل أن نعطي لك خطوات ذلك يجب التأكد أولاً أن إشارة الإنترنت لديك جيدة.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على واتسآب

لإجراء مكالمة فيديو في واتس أب مع أحد جهات اتصالك اتبع الخطوات التالية:

•افتح WhatsApp على جهازك.

•افتح الدردشة مع جهة الاتصال.

•اضغط على أيقونة مكالمة الفيديو.

أما إذا أردت إجراء تلك المكالمة من داخل مجموعة مُشترك فيها ومع أكثر من جهة اتصال فعليك اتباع الآتي:

•أدخل على الجروب التي تريد إجراء المكالمة منها.

•انقر على أيقونة الاتصال.

•ابحث عن جهات الاتصال التي تريد اضافتها ثم ابدأ في تحديدها.

•اضغط على أيقونة مكالمة الفيديو وسوف تبدأ على الفور.

يجب أن تعلم جيدًا أنك لن تتمكن من إزالة أي جهة اتصال من واتسآب أثناء إجراء مكالمة الفيديو السابقة من داخل الجروب، ولكن يجب أن تغادر تلك الجهة هذه المكالمة بمحض إرادتها، كذلك يمكنك إجراء مكالمة فيديو جماعية WhatsApp من علامة التبويب CALLS عن طريق اتباع ما يلي:

•تحتاج إلى الانتقال إلى علامة التبويب CALLS.

•انقر على أيقونة مكالمة جديدة ثم مكالمة جماعية جديدة.

•كما سبق حدد جهات الاتصال وابدأ في مكالمتك الجماعية معهم.

هذا ويجب أن تعرف أنه يتم الاحتفاظ بكل سجلات مكالمات الفيديو هذه، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت ويمكن التواصل مع أي جهة اتصال متواجدة فيها بشكل فردي.

إنشاء مكالمة فيديو جماعية في واتسآب من أخرى فردية

لعمل ذلك سوف تبدأ أولاً بمكالمة الفيديو مع أحد جهات الاتصال ومجرد قبوله المكالمة يمكنك بعد ذلك الضغط على زر إضافة مُشارك وانقر على من تريد ضمه وهكذا، يجب أن تعلم كذلك أنه عندما تتلقى مكالمة فيديو جماعية على WhatsApp، ستعرض شاشة تلك المكالمة الواردة المشاركين الحاليين فيها، وستكون أول جهة اتصال مدرجة هي جهة الاتصال التي أضافتك إلى تلك المكالمة المحددة.

هذا ويمكن التبديل في تطبيق واتسآب ما بين مكالمة فيديو إلى صوت والعكس صحيح، كل ما عليك هو الضغط على رمز إيقاف تشغيل الفيديو فستتحول إلى صوتية على الفور والعكس صحيح، إذا كنت في مكالمة بالصوت وتريد أن تجعلها مرئية فقم بتنشيط رمز الفيديو ولكن يجب على الطرف الآخر هو أيضًا القيام بنفس الخطوة حتى يكون ظاهر بالنسبة لك وتتم المحادثة المرئية بينكما.