رموز تردد قناة النهار وان المصرية Al Nahar TV على القمر الصناعي “نايل سات-201”

تردد قناة النهار وان Al Nahar channel قناة مصرية منوعة يتم مشاهدتها من قبل الملايين داخل مصر، والتي يتم إستقبال بثها عبر القمر الصناعي نايل يات، وتقدم قناة النهار الأولى حزمة برامج شاملة تشمل تضم الجانب السياسي والإجتماعي والترفيهي بما في ذلك برامج في الطبخ والفن.

تم تأسيس قناة النهار في 2011 ضمن باقات شبكة النهار التي أنطلقت بنفس العام. لمالكها علاء الكحلي، جنباً إلى جنب Al-Nahar One – النهار وان، Al-Nahar 2 – ( النهار دراما) – Al-Nahar Alyoum – النهار اليوم Al-Nahar Nour – النهار نور Al-Nahar Cinema – النهار سينما Al-Nahar Enty – النهار إنتي. وتحظى مجموعة الباقات بشعبية في العالم العربي محققة معدلات مشاهدة عالية، لذلك يزاداد البحث عن تردد قناة النهار الجديد 2020 في محرك البحث جوجل. ونحن في كلمة نختصر الطريق بتوفير الترددات الصحيحة مع طريقة إضافتها يدوياً في جهاز الإستقبال، تابع في الأسفل:

قناة النهار

وتعكس قناة النهار إستراتجية الإنتشار عبر تعزيز منظومتها البرامجية القائمة على التجدد المستمر، وإيجاد أفكار مبتكرة تأسس على برامج هادفة تتلاقى مع الإهتمام العام. الأمر الذي عزز حضورها على الساحة الإعلامية عبر ثقافة تبادل المعلومات الذي يعد مرتكزها الأساسي البرامج الإذاعية.

قناة النهار غير مشفرة فهي مجانية بالكامل. ويمكن ضبط الرسيفر على الترددات التالية، لإستقبال بثها بجودة hd، على مدار نايل سات.

تردد قناة النهار

تردد قناة dmc على nilesat التردد 11488 11430 الإستقطاب أفقي عامودي تصحيح الخطأ 3/4 3/4

وعبر الترددات الجديدة لقناة النهار والموضحة في الجدول بالأعلى. يمكنكم إستقبال إرسال قناة النهار بشكل فوري، بمجرد تنزيل بيانات التردد في أجهزة الرسفير من خلال تضيمنها في الخانات المناسبة في لوحة التحكم، ثم حفظها، ليتم إلتقاط إشارة قناة النهار بلا أي إنقطاع أو تشويش، وظهورها في قائمة القنوات بإسم Alnahar tv، مع ملاحظة أن معدل الترميز سيكون ثابتاً وهو 27500.

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