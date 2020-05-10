طريقة إلغاء اشتراك Netflix بخطوات بسيطة وتفعيل الحساب مرة أخرى

قد يواجه بعض المستخدمين لشبكة البث Netflix مشاكل في دفع القيمة الشهرية الثابتة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والعروض وغيرها، أو مشاكل في استخدام التطبيق نفسه، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة إلغاء اشتراك Netflix، وعدم التجديد التلقائي له كل شهر، وهل يمكن إعادة الإشتراك مرة أخرى في Netflix بعد إلغاء الإشتراك؟.

طريقة إلغاء اشتراك Netflix

يمكنك إلغاء اشتراك Netflix السنوي والشهري بخطوات بسيطة، وعبر الموقع الرسمي له، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

بعد فتح موقع Netflix الرسمي، قم بتسجيل الدخول إليه، سواء باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تسجيل الدخول من حساب الفيس بوك.

إذا كنت تستخدم أكثر من ملف شخصي للأصدقاء وغيرهم، قم بالدخول على حسابك الإداري، إذا كنت أنت فقط من تستخدم الحساب قم بالدخول إلى حساب الأدمن الذي يمتلك الحساب.

بعد الدخول لصفحتك التي تحمل اسمك، ولاستكمال إلغاء اشترك Netflix، اضغط على اسم المستخدم أعلى الصفحة ستظهر لك قائمة اضغط على خيار الإعدادات.

من إعدادات الحساب اضغط على إلغاء العضوية( Cancel Membership)، ستظهر لك رسالة تؤكد إلغاء الاشتراك قم بالضغط على موافقة وإنهاء، سيتم إلغاء حسابك دون دفع رسوم.

هل يمكن إعادة الاشتراك في Netflix بعد إلغاء الاشتراك؟

بعد إلغاء الاشتراك في Netflix، قد يرغب الفرد بعد مدة قصيرة أو طويلة في إعادة الاشتراك مرة أخرى، بسبب توفر عروض جديدة تناسبه، ويمكنك اعادة الاشتراك في خلال مدة 10 شهور، حيث تحتفظ شبكة البث ببيانات المستخدم لمدة 10 شهور، يمكنه خلالها إعادة الاشتراك مرة أخرى، من خلال الدخول لحسابك مرة وأخرى ومن الإعدادات قم بالضغط على Restart Your membership.