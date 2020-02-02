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قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في بطولة الدوري الاسباني

بواسطة حسين كراز
تردد قناة bein sports hd 2

يبحث الكثير من المتابعين في كرة القدم العربية والعالمية حول قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لبطولة الدوري الإسباني، حيث تعتبر هذه القناة من أهم وأبرز القنوات الرياضية التى تعمل على نقل المحتوى الرياضي المميز، وتضم القناة كوكبة كبيرة من النجوم والمعلقين الرياضيين والمحللين من أجل الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة في القناة الرياضية التى تعمل على نقل وإذاعة المحتوى الرياضي المميز، وتعمل هذه القناة على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية بتقنية الأتش دي والصيغة العادية.

بطاقة مباراة برشلونة وليفانتي في بطولة الدوري الاسباني

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في مباراة برشلونة وليفانتي ضمن الأسبوع 22 من بطولة الدوري الاسباني وذلك من خلال الجدول التالي:-

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةمناسبة المباراةملعب المباراة
برشلونة ضد ليفانتيقناة بي ان سبورت الرياضية11:00 مساءاً بتوقيت السعودية
10:00 مساءاً بتوقيت مصر
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.		الأسبوع 22 من بطولة الدوري الاسبانيكامب نو

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني

تتزايد عمليات البحث من قبل عشاق كرة القدم حول تردد قناة بي ان سبورت من أجل ضبط إشارة القناة والإستمتاع بأبرز المحتوى الرياضي والرائع، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعيالترددمعدل الاستقطابمعدل الترميزتصحيح الخطأ
نايل سات12604أفقي275002/3
نايل سات11054عمودي275002/3
نايل سات11013عمودي275002/3

حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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