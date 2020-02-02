قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في بطولة الدوري الاسباني

يبحث الكثير من المتابعين في كرة القدم العربية والعالمية حول قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لبطولة الدوري الإسباني، حيث تعتبر هذه القناة من أهم وأبرز القنوات الرياضية التى تعمل على نقل المحتوى الرياضي المميز، وتضم القناة كوكبة كبيرة من النجوم والمعلقين الرياضيين والمحللين من أجل الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة في القناة الرياضية التى تعمل على نقل وإذاعة المحتوى الرياضي المميز، وتعمل هذه القناة على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية بتقنية الأتش دي والصيغة العادية.

بطاقة مباراة برشلونة وليفانتي في بطولة الدوري الاسباني

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في مباراة برشلونة وليفانتي ضمن الأسبوع 22 من بطولة الدوري الاسباني وذلك من خلال الجدول التالي:-

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة مناسبة المباراة ملعب المباراة برشلونة ضد ليفانتي قناة بي ان سبورت الرياضية 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية

10:00 مساءاً بتوقيت مصر

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت

11:00 مساءاً بتوقيت قطر. الأسبوع 22 من بطولة الدوري الاسباني كامب نو

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني

تتزايد عمليات البحث من قبل عشاق كرة القدم حول تردد قناة بي ان سبورت من أجل ضبط إشارة القناة والإستمتاع بأبرز المحتوى الرياضي والرائع، حيث يمكنك ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-