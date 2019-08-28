لينك معرفة فاتورة التليفون الأرضي عبر “موقع المصرية للإتصالات”

لينك معرفة فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع المصرية للإتصالات؛حيث أتاحت الإستعلام عن الفاتورة عبر موقعها الرسمي،وأصدرت شركة المصرية للإتصالات فواتير شهر يوليو الماضي،وقامت بإمداد فترة تسديد فاتورة الهاتف الأرضي حتي منتصف شهر سبتمبر المقبل،وأوضحت بضرورة دفع فاتورة التليفون الأرضي حتي لا تقوم بقطع حرارة ودفع غرامة مالية،والتي تبلغ 10 جنيهات نتيجة التخلف عن تسديد الفاتورة،ووفرت شركة WE العديد من طرق الدفع لتسهيل الأمور على المواطنين؛حيث يتوافر طرق دفع عديدة عبر فوري،مصاري،Bee،فيزا ويستطيع المشترك التسديد عبر أي طريقة دون الحاجة إلى الرجوع لفرع شركة المصرية WE.

لينك الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للإتصالات

قامت شركة المصرية للإتصالات والتي تدعي “WE” بتوفير رابط للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي،يذكر بأن شركات الإنترنت المنزلي “واي فاي” تشترط توافر تليفون أرضي حتي تستطيع توصيل إنترنت،ننتقل إلى خطوات الإطلاع الفاتورة

يدخل المشترك إلى موقع المصرية للإتصالات للإستعلام عن الفواتير. يدخل بالخانة الأولي كود المحافظة التابع لها. يدخل رقم التليفون الأرضي بالخانة الثانية،ويضغط على كلمة بحث وينتظر ظهور الفاتورة.

طرق تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشركة المصرية للإتصالات “WE”