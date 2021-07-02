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ننشر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021 بعد التعديل الأخير

بواسطة إسلام عوض
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021 تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021

بدأ الجميع يبحث عن تردد قناة أون تايم سبوت الجديد، وخاصةص بعد أن قامت العديد من القنوات الفضائية بتغير تردداتها بداية من يوليو الجاري 2021، نظراً لانتهاء البث على الترددات القديمة في 30 يونيو الماضي 2021.

1 تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021
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تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021

ودعت مجموعة قنوات أون تايم سبورت مشاهديها إلى تنزيل وتحديث التردد الجديد، والذي قامت بالإعلان عنه عبر كافة قنواتها، مع شرح مفصل حول كيفية تنزيل التردد من خلال الريسيفر.

ولمعرفة تردد قناة أون تايم سبوت الجديد يوليو 2021 يرجى اتباع الخطوات التالية.

  1. اختار الخيارات أو الضغط على Options.
  2. اختيار تثبيت أو اختار Installation.
  3. اختار التثبيت اليدوي أو Manual Installation.
  4. الآن اختار قمر نايل سات وعرب سات من القائمة،
  5. اكتب التردد الجديد بشكل صحيح وهو رقم 11861.
  6. الضغط على بحث.
  7. الضغط على تنزيل القناة.
  8. اضغط على “أوك ok”
  9. الإنتظار حتى انتهاء البحث.
  10. احفظ، أو Save.

وحول تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بداية من يوليو 2021 فجاء كالتالي:

  • تردد القناة هو 11861.
  • رأسي.
  • معامل الترميز هو 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

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تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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