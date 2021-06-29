واتساب يتراجع ويحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين ويعد بتطويرها

تراجع واتساب 2021 عن إحدى الميزات التي كان تم تفعيلها بالفعل، ولكن ونتيجة التعليقات السلبية من المستخدمين قام بحذفها، ووعد بتطيرها وعرضها في شكل أفضل تناسب الجميع، وذلك إرضاءَ لرغبة عملاءه.

واتساب يحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين

وكان واتس آب 2021 وفي وقت سابق قد أجرى تعديلات بالرسائل الصوتية على هواتف الأندرويد بحيث يكون خط نموذجي بدلاً من الشكل الموجود “موجات صوتية”، ولكن عبّر آلاف المستخدمين عن غضبهم من هذا التعديل لأنه يعمل على تصعيب عملية تمرير الرسائل.

كما أن تعديل واتساب الذي تم حذفه والخاص بالرسائل الصوتية، جعل لون الواجهة غير مرئية مع بعض الأوضاع مثل “الوضع المظلم، وبعد التعليقات من المستخدمين تم حذف هذه الميزة وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل التعديل.

كما أعلن واتس آب أنه سوف يتم إطلاق هذه الميزة قريباً مرة أخرى بعد تحديثها وتطويرها، كما ن تعديل ميزة الرسائل الصوتية يتوفر على النسخة التجريبية للواتساب برقم 2.21.13.17 على هواتف أندرويد، بينما لا تتوافر على الأجهزة التي تعمل بنظام IOS.

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