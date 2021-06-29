Take a fresh look at your lifestyle.


واتساب يتراجع ويحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين ويعد بتطويرها

بواسطة إسلام عوض
واتساب يحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين واتساب يحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين

تراجع واتساب 2021 عن إحدى الميزات التي كان تم تفعيلها بالفعل، ولكن ونتيجة التعليقات السلبية من المستخدمين قام بحذفها، ووعد بتطيرها وعرضها في شكل أفضل تناسب الجميع، وذلك إرضاءَ لرغبة عملاءه.

واتساب يحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين

وكان واتس آب 2021 وفي وقت سابق قد أجرى تعديلات بالرسائل الصوتية على هواتف الأندرويد بحيث يكون خط نموذجي بدلاً من الشكل الموجود “موجات صوتية”، ولكن عبّر آلاف المستخدمين عن غضبهم من هذا التعديل لأنه يعمل على تصعيب عملية تمرير الرسائل.

كما أن تعديل واتساب الذي تم حذفه والخاص بالرسائل الصوتية، جعل لون الواجهة غير مرئية مع بعض الأوضاع مثل “الوضع المظلم،  وبعد التعليقات من المستخدمين تم حذف هذه الميزة وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل التعديل.

كما أعلن واتس آب أنه سوف يتم إطلاق هذه الميزة قريباً مرة أخرى بعد تحديثها وتطويرها، كما ن تعديل ميزة الرسائل الصوتية يتوفر على النسخة التجريبية للواتساب برقم 2.21.13.17 على هواتف أندرويد، بينما لا تتوافر على الأجهزة التي تعمل بنظام IOS.

اقرأ أيضاً:

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

إحصل على تردد سبيس تون-spacetoon 2021 وطريقة تنزيل القناة

أخبار التقنية

أضف” تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية الجديد 2021 BeIn Sports News لمتابعة اروع…

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتفvivo v21 ومميزاته وعيوبه

أخبار التقنية

تردد قناة أبوظبى الرياضية 3 الجديد 2021

أخبار التقنية

تردد قناة بوكس موفيز 2021 الجديد عبر النايل سات BOX Movies

أخبار التقنية

في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن الهاتف المحمول واللاب توب في دقائق قليلة

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C25 في مصر والسعودية 2021

أخبار التقنية

ضبط وتنزيل تردد قناة إم بي سي mbc العراق بإشارة واضحة

أخبار التقنية

“إضبط حالاً” تردد قناة الراي Alrai TV اتش دي على مدار نايل سات

أخبار التقنية

بخلاف جائزة 250 ألف $.. اشترك في الحلم لربح منزل في اليونان


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.