واتساب يوجه رسالة تحذيرية لجميع المستخدمين “سيتم حظرك نهائياً في هذه الحالة”

وجه واتساب رسالة تحذيرية لجميع مستخدمي WhatsApp، مؤكداً أنه في إحدى الحالات سوف يتم حظر المستخدم نهائياً ولن يستطيع عمل حساب آخر بنفس الهاتف، لذا وجب على الجميع أن يلتزم بالتعليمات التالية وعدم انتهاك بعض الشروط التي تؤدي بصاحبها للحظر.

واتساب يوجه رسالة تحذيرية لجميع المستخدمين

ففي حالة استخدام تطبيق GB WhatsApp يقوم التطبيق الأساسي WhatsApp بحظر صاحب الحساب، وذلك بحسب الشركة المالكة لواتس أب الأصلي، وبالرغم منى أن النسخة الغير أصلية بها العديد من المميزات الكبيرة، ولكنه قد يتسبب في حظرك من التطبيق الأصلى حال تحميلها وإنشاء حساب عليها.

ففي معظم الحالات يقوم واتساب بحذف أو حظر أو تقييد حساب المستخدمين للنسخة الغير أصلية GB WhatsApp، حيث أن أي نسخة غير أصلية من تطبيق واتس أب هي غير شرعية وغير مصرح بها، ومن حق التطبيق الأساسي حظر الحسابات التي تعمل على هذه النسخة.

والإصدار الغير مصرح به يسمى بالعربية تعديلات واتس أب، وهو نسخة معدلة وبه إمكانيات كثيرة ولكنها تنتهك حقوق النسخة الأصلية والمتوفرة على جوجل بلاي.

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