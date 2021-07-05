واتساب يفاجيء الملايين حول العالم بميزة جديدة طال انتظارها وكيفية تفعيلها

أعلن تطبيق واتساب للتواصل الفوري عن ميزة جديد ترقبها الجميع لسنوات وطال انتظارها كثيراً، وهذه الآن في مرحلة الإختبار بالنسخ التجريبية “بيتا”، لمعرفة كافة المميزات والعيوب وتطويرها حال وجود أي عيوب بها.

واتساب يفاجيء الملايين حول العالم بميزة جديدة طال انتظارها

ويسعى الواتس آب والذي يمتلكه مارك مالك الفيس بوك إلى أن يتم تعميم تلك الميزة في القريب العاجل وأن تكون متاحة لكافة المستخدمين حول العالم، وخلال السطور التالية نشرح لكم تفاصيل هذه الميزة.

وحول ميزة واتساب الجديدة فإنها تتلخص في السماح السماح للفيديوهات والصور الموجودة على أي حساب واتس بالإختفاء بشكل تلقائي، وبعد فترة وجيزة من إرسالها، ولكن بشرن أن يكون المستقبل قد اطلع عليها ولو لمرة واحدة.

وحول تفعيل ميزة اختفاء الصور والفيديوهات، فما عليك إلا أن تذهب للإعدادات، وسيكون متواجد خيار “المشاهدة لمرة واحدة” وذلك باسم “view once”، مما يعني أن المستقبل سوف يرى الرسائل لمرة واحدة ثم تختفي.

والهدف من تلك الميزة الجديد اتي أعلن عنها واتس أب، هو تخفيف الضغط على ذاكرة الهاتف المليئة بالفيديوهات والصور.

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