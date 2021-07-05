Take a fresh look at your lifestyle.


واتساب يفاجيء الملايين حول العالم بميزة جديدة طال انتظارها وكيفية تفعيلها

بواسطة إسلام عوض
واتساب يفاجيء الملايين حول العالم بميزة جديدة طال انتظارها كثيراً

أعلن تطبيق واتساب للتواصل الفوري عن ميزة جديد ترقبها الجميع لسنوات وطال انتظارها كثيراً، وهذه الآن في مرحلة الإختبار بالنسخ التجريبية “بيتا”، لمعرفة كافة المميزات والعيوب وتطويرها حال وجود أي عيوب بها.

واتساب يفاجيء الملايين حول العالم بميزة جديدة طال انتظارها

ويسعى الواتس آب والذي يمتلكه مارك مالك الفيس بوك إلى أن يتم تعميم تلك الميزة في القريب العاجل وأن تكون متاحة لكافة المستخدمين حول العالم، وخلال السطور التالية نشرح لكم تفاصيل هذه الميزة.

وحول ميزة واتساب الجديدة فإنها تتلخص في السماح السماح للفيديوهات والصور الموجودة على أي حساب واتس بالإختفاء بشكل تلقائي، وبعد فترة وجيزة من إرسالها، ولكن بشرن أن يكون المستقبل قد اطلع عليها ولو لمرة واحدة.

وحول تفعيل ميزة اختفاء الصور والفيديوهات، فما عليك إلا أن تذهب للإعدادات، وسيكون متواجد خيار “المشاهدة لمرة واحدة” وذلك باسم “view once”، مما يعني أن المستقبل سوف يرى الرسائل لمرة واحدة ثم تختفي.

والهدف من تلك الميزة الجديد اتي أعلن عنها واتس أب، هو تخفيف الضغط على ذاكرة الهاتف المليئة بالفيديوهات والصور.

قد يهمك..

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

طريقة إيقاف تحديث التطبيقات في الايفون 2021

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart HD في مصر والسعودية 2021

أخبار التقنية

تردد قناة سما سوريا sama tv 2021

أخبار التقنية

واتساب يوجه رسالة تحذيرية لجميع المستخدمين “سيتم حظرك نهائياً في هذه…

أخبار التقنية

حل مشكلة تحديث سناب شات 2021 اخر اصدار

أخبار التقنية

تردد قناة سي بي سي اكسترا cbc extra الجديد 2021

أخبار التقنية

تردد قناة الراي الكويتية 2021 نايل سات وعرب سات

أخبار التقنية

تردد قناة القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أخبار التقنية

تردد قناة الزمالك الجديد zamalek tv 2021

أخبار التقنية

تردد قنوات بي ان سبورت ماكس bein sport max


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.