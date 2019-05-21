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اضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية Abu dhabi sport مايو 2019 على جميع الأقمار الصناعية

كتب Ahmed Hassan آخر تحديث

يبحث الكثير من محبى كرة القدم عن تردد قناة ابو ظبى الرياضية، وهي قناة رياضية تتبع الإمارات العربية المتحدة، وتعد قنوات ابو ظبى الرياضية من أشهر القنوات الرياضية فى المحيط العربى كله، فهى بجانب بثها لمباريات الدورى الإماراتى وكأس أمير الدولة وكأس الخليج تبث أقوى مباريات الدوريات الأوروبية الشهيرة الإنجليزى والإسبانى خاصة أقوى الديربيات بين ريال مدريد واتلتيكو، وتبث أيضاً المباريات التي تجمع ريال مدريد بغريمه العنيد برشلونة، ولهذا أخذت القناة صيت واسع بين القنوات الرياضية، والآن نوضح تردد قناة ابو ظبى الرياضية، فتابعونا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تتمتع قناة أبو ظبى الرياضية بشعبية كبيرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وقد وصلت شعبيتها لجميع الدول العربية ليشاهدها الملايين من عشاق الرياضة وكرة القدم، وتستخدم القناة أحدث التقنيات لتنقل لك أفضل جودة صوت وصورة، وكما وضحنا لكم تردد قناة بي إن سبورت، نوضح لكم تردد قناة أبو ظبى الرياضية على جميع الأقمار الصناعية كالتالى:

القمر  القناة التردد معامل الترميز الإتجاه
نايل سات قناة أبو ظبي الرياضية 12226 27500- 5/6 أفقي
نايل سات قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة 12226 27500- 3/4 أفقي
نايل سات قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة 12467 27500- 2/3 أفقي
نايل سات أبو ظبي الرياضية 1و2و3 11804 27500- 5/6 أفقي
نايل سات قناة أبو ظبي الرياضية 5 12092 27500- 5/6 رأسي
نايل سات أبوظبي الرياضية HD 7 12092 27500- 5/6 رأسي
نايل سات أبوظبي الرياضية HD 5 12092 27500- 5/6 رأسي
نايل سات  قناة أبوظبي الرياضية 3 HD 12092 27500- 5/6 رأسي
TürkmenÄlem قناة أبو ظبي الرياضية HD1 11804 27500 أفقي
TürkmenÄlem قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 12456 27500 رأسي

عن الكاتب

Ahmed Hassan

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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