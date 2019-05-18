اضبط تردد قناة الكاس الرياضية Alkass مايو 2019 على جميع الأقمار الصناعية

يبحث معظم جمهور كرة القدم القطري والعربي عن تردد قناة الكاس الرياضية، وهى أحد أشهر قنوات الرياضة الشهيرة داخل دولة قطر، وقد استطاعت بفضل المحتوى الرياضي الممتع الذي تقدمه أن تصل شهرتها إلى معظم بلاد العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ومن أهم البطولات التى تذيعها القناة هى بطولة دوري نجوم قطر، ولهذا نكتب لكم عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” هذا المقال لكل عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الكاس، فإلى نص المقال.

تردد قناة الكاس

تُعد قنوات الكاس الرياضية ثاني أكثر القنوات الرياضية مشاهدة فى دولة قطر بعد قنوات بي ان سبورت التى تمتلك بث مباريات الدوريات والبطولات الأوروبية الأبرز مثل دوري أبطال أوروبا، وكلاً من الدوري الإسباني والإنجليزي ذات الشعبية الجارفة فى العالم، ونوضح لكم الآن تردد قناة الكاس الرياضية على أقمار النايل وعرب سات عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11919 12419 27500- 3/4 27500- 5/6 أفقي عرب سات 12245 27500- 5/6 رأسي بدر 6 12418 27500- 5/6 أفقي

وقد حققت قناة الكاس الرياضية نسب مشاهدة عالية العام الماضي داخل وخارج قطر بالمقارنة بالأعوام السابقة، ويرجع هذا إلى تطور القناة ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية فى الصورة والصوت بالإضافة إلى استديوهات التحليل المميزة قبل وبعد المباراة التى تستضيف أبرز نجوم الكرة.

وأخيراً نتمنى أن يكون المقال قد أوضح لكم كل شىء عن تردد القناة، وإذا واجهكم أي استفسار راسلونا عبر التعليقات، وسنرد عليكم جميعاً فى أقرب وقت