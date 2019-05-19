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تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports مايو 2019 لمشاهدة أمتع المباريات

كتب Ahmed Hassan آخر تحديث

يبحث الكثير عن تردد قناة دبي الرياضية، وهي قناة تُبث من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة تخصصت فى المحتوى الرياضي ونقل مباريات كرة القدم الخليجية بجانب بعض أبرز المباريات الهامة فى البطولات الأوروبية، وتنقل أهم أخبار الرياضات الأخرى وأخبار نجوم الكرة، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نهتم بالمجال الرياضي وبكافة ترددات القنوات التى تبث مباريات كرة القدم فى البطولات العربية والخليجية، ونوضح لكم فى هذا المقال تردد قناة دبي الرياضية، فإلى نص المقال.

تردد قناة دبي الرياضية

بدأت كرة القدم الخليجية والإماراتية فى الإحترافية حتى أصبح لها جمهور ومشاهدين من دول عربية كثيرة بعد أن كانت محصورة داخل حدود الدولة، وقد استعانت قناة دبي الرياضية بأبرز النجوم فى المجال الرياضى لتحليل كافة المباريات التي تُعرض على شاشتها بالإضافة إلى معلقين رياضيين على أعلى مستوى مهنى يجعلونك تشعر كأنك تشاهد المباراة فى الإستاد، والآن نوضح لكم تردد قناة دبي الرياضية عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه
نايل سات 12322 27500- 2/3 رأسي
عرب سات 12130 27500- 3/4 رأسي

عن الكاتب

Ahmed Hassan

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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