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أبرز ما جاء في مؤتمر جوجل السنوي للمطورين “Google I/O” هاتف Pixel 3a

كتب محمود الهواري آخر تحديث

تكشف جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O عن أبرز ما تأتي به التكنولوجيا في عام 2019، حيث تستعرض جوجل العديد من الاعلانات الهامة، وأن مؤتمر جوجل للمطورين يشهد إطلاق مجموعة كبيرة من الهواتف الجديدة، وانظمة التشغيل الجديدة اندرويد Q، وذلك من خلال البث المباشر لمؤتمر جوجل للمطورين غوغل 1/0 الذي يشاهده عشرات الآف حول العالم، كما  أن تم الإعلان عن Android TV وهو جهاز تلفزيون يعمل بنظام الأندرويد بالترابط مع Google Assistant، ومن ابرز اعلانات مؤتمر المطورين بجوجل هو تطوير متصفح جوجل كروم الى النظام Chrome OS ليكون الأكثر تطوراً، حيث يتوقع الكثير من خبراء التكنولوجيا أن يأتي إعلان جوجل بمفاجآت مختلفة، حيث يمكنكم من خلال هذه المقالة متابعة مؤتمر  المطورين السنوي Google I/O لمعرفة أبرز ما جاءت به جوجل في عالم التكنولوجيا لعام 2019.

Pixel 3a
مؤتمر جوجل للمطورين

ما تكشف عن جوجل في مؤتمر المطورين Google I/O

أبرز الاعلانات التي تكشف عنها جوجل في المؤتمر هى ما يلي:

  • هاتف Pixel 3a.
  • هاتف Pixel 3a XL.
  • Android Q.
  • Android TV.
  • تطويرات صور جوجل.
  • تطويرات جوجل كروم.
  • مفاجآت أخرى.

تطبيقات Q

تم الإعلان في مؤتمر Google I/O عن حظر الرسائل و الاشعارات المزعجة التي يتلقاها المستخدم للكثير من التطبيقات، مع الإبقاء على بعض الرسائل الخاصة بالفيسبوك وغيرها،

ويمكنكم مشاهدة مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O عبر الفيديو التالي.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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