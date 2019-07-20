مراجعة باور بانك “شاومي” 10000mAh 5V 2A أفضل بديل لاصحاب البطاريات الضعيفه

يلجأ العديد من المستخدمين الذين يمتلكون هواتف ببطاريات ضعيفة الى شراء ما يسمى “بالباور بنك”، وايضا يدعى بالشاحن المتنقل، يعتبر الباور بنك بديل جيد جيدا خصوصا للمستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة امام الهاتف، لذالك تجد أن بطارية هواتفهم لا تكفي لهم لذالك يلجأ بعضهم الى شراء “الباور بانك” .

ما هو الباور بانك

الباور بانك هو جهاز مصنوع من الخارج من مادة البلاستيك يوجد بداخله عدة بطارايات متصله مع بعضها ويوجد به مكان USB حتى تقوم بشحن الهاتف، يعتبر الباور بانك من التقنيات الحديثه الرائعة التي ساعدت على بقاء اجهزة الكثير من المستخدمين فى وضع التشغيل عند إنقطاع الكهرباء، يختلف الباور بانك من واحد لآخر، وفي هذا المقال سوف نقوم بمراجعة باور بانك مميز ننصح به المستخدمين وسعره رخيص مقارنة بالباقي .

يعتبر باور بانك “شاومي” من اجود الانواع وذالك لأنه يستخدم تقنية 735Wh L بوليمر سيل، 735Wh L Polymer Cell، الخاصة في باناسونيك و ال جي لتساعد هذا الجهاز ذات التصميم الصغير على تزويد طاقة كافية لشحن جهازك بشكل كامل.

يمكن لاى مستخدم للهواتف الذكية استخدام باور بانك شاومي بل ننصح به بشدة عند نفاذ بطاريتك بل يمكنك الاعتماد عليه وشحنه فى اى وقت، يحتوي الشاحن على شريحة تحكم يو اس بي ذكية مع تسع طبقات حماية ويحسن من معدل الشحن بنسبة 93 في المئة. كما يتوافق باور بانك شاومي 10000 mAh مع مختلف انواع الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية اضافة الى الكاميرات الرقمية واجهزة الالعاب المحمولة.

مميزات باور بانك “شاومي”

ومن الجدير بالذكر والمميز فى باور بانك شاومي انه يأتي بقطعه معدنيه واحدة بحيث تم تصنيعها رقميا بواسطة CNC Digital Cutting، لذالك فإن الباور مقاوم للماء والتاكل، كما تم اخضاع هذا الجهاز لاختبارات سي ان سي CNC، تم تصميم الفتحات والمداخل بدقة لوصول اسهل وراحة في التعامل، يتميز باور بنك شاومي بقوته حيث يوفر لك شاحن شاومي بقوة 10000mAh، كما يقوم الشاحن ايضا بالتحكم بحساسية ودرجة الحرارة، ويحمي جهازك من التيار والجهد الزائد مع الحماية من اي ادخال غير صحيح. كما تعمل هذه الشرائح الامنة ذات المواصفات العالمية على تحسين الكفاءة وتزيد من معدل الشحن بنسبة 93 في المئة.

كيف اقوم بشراء المنتج

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