الأرصاد تحذر الصائمين من ارتفاع درجات الحرارة الاربعاء 10 رمضان

حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأربعاء 10 رمضان وتبلغ ذروتها الخميس 11 رمضان حيث تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة في بعض المناطق في فترة الظهيرة ويسوء الطقس في منطقة الشرق الأوسط ونستعرض معكم حالة الطقس في مصر وفي المملكة العربية السعودية وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر

أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية اثناء مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، وأعلن أن البلاد تمر بموجه حارة تصل ذروتها الأربعاء والخميس ووجه تحذير للصائمين بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، وأوضح عبد العال أن حالة الطقس هذه الأيام أعلى من المعدل الطبيعي في كل عام لذلك وجب التنبيه من خطورة أشعة الشمس.

حالة الطقس في الممكلة العربية السعودية

طقس المملكة يشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتصل معدلات الحرارة في فترة الظهيرة إلى 42 درجة في شمال غرب المملكة واليكم حالة الطقس في المملكة العربية السعودية بالتفصيل.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد للصائمين

عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة في فترة الظهيرة.

شرب الكثير من الماء في الفترة بين المغرب والفجر لكي يتحمل الجسد ارتفاع درجات الحرارة فترة الصيام.

شرب سوائل كافية لمن يضطر للسفر أو العمل في هذه الأجواء الحارة.

تحذير من الغبار والاتربة في المناطق الصحراوية والتي تعمل على انعدام الرؤية الافقية.

بيان درجات الحرارة في السعودية

مكة 42 28 المدينة المنورة 40 25 الرياض 37 26 جدة 38 29 الدمام 41 27 أبها 28 18 تبوك 37 19 بريدة 38 24 حائل 35 21 الباحة 28 19

عرعر 38 22 سكاكا 39 22 جازان 37 30 نجران 35 22 وادي الدواسر 39 27 شرورة 39 26 طريف 37 20 الطائف 30 19 القنفذة 37 28 ينبع 38 25