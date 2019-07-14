بين عشية وضحاها شارك مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهم وهم كبار في السن مستخدمين في ذلك تطبيق Face App الذي حقق شهرة واسعة وحصل على العديد من ملايين التحميلات في هذه الفترة الاخيرة، حتى صعد هاشتاج #صورتك_وانت_شايب وكذلك Face_App# الى الترند على موقع تويتر، وبالتالي فإن العشرات من المشاهير شاركوا صور لهم وهم في مرحلة الشيخوخة، حيث يعمل برنامج فيس اب على الهاتف ويمكن للشخص أن يحول صورته الى مرحلة الشيخوخة بالتقاط صورة له ومن ثم العمل على الضغط على علامة الشيخوخة لتتحول الى صورة لك وانت كبير في العمر، او اختيار صورة من مكتبة الصور التي تحتفظ بها على هاتفك.

Face App

تطبيق Face App هو الأكثر شهرة في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من وجود تحذيرات من استخدام تطبيق فيس اب من قبل بعض التقنين إلا أنه ما زال يستخدمه الكثير من الذين يعملون على مشاركات تحدي العمر وحتى أن العديد من المشاهير والفنانين والرياضيين والإعلاميين شاركوا في تحدي العمر الذي بات حديث السوشيال ميديا.

صورتك وانت شايب

الجانب الأبرز في تطبيق Face App وهو مشاركة الصور في مرحلة الشيب او الشيخوخة، وعلى الرغم من وجود مميزات كثيرة للبرنامج من خلال التأثيرات التي يدخلها على الوجه وذلك بتقنيات عالية الجودة، حتى أصبح العديد من المستخدمين يطلق عليه برنامج صورتك وانت شايب وهم يقصدون بذلك تطبيق Face App الروسي.

هل تطبيق Face App خطر؟

هناك الكثير من التحذيرات من استخدام تطبيق Face App وتأتي الشكوك من التطبيق، إلا أنه يستلزم إذن الوصول الى ملفات الهاتف، هذا بالإضافة إلى أن التطبيق قامت بتطويره شركة روسية، ويستلزم التطبيق الاتصال بالانترنت لكي يحول صورتك الى كبير.

والغريب أن بعض الأطباء حذروا أن وراء برنامج فيس اب شركات تجميل، بغرض عرض منتجات جديدة تعالج علامات الشيخوخة.

المشاركة في تحدي العمر

شارك عدد كبير من الفنانين والرياضيين والمشاهير في تحدي العمر بشكل واسع، وقام الكثير منهم بنشر صوراً لهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، وهذا ما شجع الكثير من المستخدمين مشاركة صورهم وهم في مرحلة الشيخوخة والدخول في تحدي العمر،وبالتالي يمكنكم معرفة كيفية استخدام تطبيق Face App والدخول في التحدي.