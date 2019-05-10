في اطلالة جديدة من الفنان القدير حمزة نمرة أطلق اغنية بص بص الجديدة من إهداء الفنان احمد مجدي وكلمات اغنية بص بص الفنان محمود فاروق وحازم ويفي، كما قام بتلحين الأغنية سلمان الحسيني وحمزة نمرة، وقد حققت اغنية بص بص عشرات الآلاف من المشاهدات في الساعات الأولى من إطلاق الأغنية، وتتحدث الأغنية بصورة غير مباشرة عن تهريب الآثار المصرية الفرعونية وبيعها، وكيف أن هناك الكثير من الطامعين يعملون على بيع الآثار المصرية بدون النظر الى القيمة التاريخية لهذه الآثار، في إشارة منه الى تمثال أبي الهول حارس الأهرامات الثلاثة الذي يقف صامتاً ولا يحرك ساكناً، وأثارت اغنية بص بص للفنان حمزة نمرة ردود الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفاعل واضح مع الاغنية.

كلمات اغنية بص بص – حمزة نمرة

نستعرض كلمات اغنية بص بص – Hamza Namira – Bos Bos كما يلي:

فرشة صاحب السعادة

معروف في السوق يا سادة

أسعار من غير زيادة

ورجعنا لزمن الرُخص

أنا مش بأبيع غناوة

فيه فصال وفيه نقاوة

مين قدّك في الغلاوة

افتح شنطك ورُص بص بص بص

مين قال لك تشتري

قرّب حمّل ورُص

ولا مين شاف ولا مين دِري خُد منّي حتّة حتّة

شيل أبو ستّين بستّة

أو حتى خلّي عنّك

لجل عيونك يا Boss دي بضاعة ناسها غايبة

ومالهاش صاحب وسايبة

محسوبك صاحي جداً

ما بضيّعش الفرص دي بضاعة آخر نقاوة

عبّي وليّا الحلاوة

شيل واخلع في الهداوة

من غير ما الناس تحسّ حمّل كل اللي باقي

فرصة وفيه حد لاقي

شيل في الشيفت المسائي

والدنيا هُس هُس ما تكبّرش الحكاية

مين هيدوّر ورايا

ده أنا وارث من بابايا

إوعي تفكّرني لص مولد وصاحبة غايب

والغايب ماله نايب

ماهو سايب ماله سايب

وبيرجع يتقمص بالراحة وتاتا تاتا

هنسيبها ع البلاطة

بيعة ف غاية البساطة

سيب لي الموضوع ده بس

ما تخلّي عينك قوية

دي الحاجة ليك وليّا

حدّ يردّ الهدية

يا عم بس بس أنا بعت هناك وهبيع من هنا

زعلان مننا اعمل زينا

الدنيا ربيع والجو بديع

على قدّ ما تقدر بيع شكلنا معروف وشّنا مكشوف

عيني عينك واللي يشوف ما يشوف

ولا فيه عند اللي جابونا كسوف

واللي هينطق هيضيع بص بص بص

ورجعنا لزمن الرُخص

بص تخسّ النُص

بص على الحلاوة

بص على النقاوة

ياليل يا ليل فرشة صاحب السعادة .. معروف في السوق يا سادة اسعار من غير زيادة .. ورجعنا لزمن الرخص انا مش ببيع غناوة

كما تتميز اغنية حمزة نمرة بص بص بموشن جرافيك عالي الجودة، من خلال تصميم فيديو أسطوري، حيث يستهوي حمزة نمرة نسبة كبيرة من الشباب بأغاني تعبر عن مشاعرهم وخاصة المغتربين منهم، ونترككم مع فيديو اغنية بص بص بإطلالة جديدة ومميزة.