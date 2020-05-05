اشترك الآن في مسابقة الحلم واربح 500.000 دولار في سحب جائزة رمضان mbc dream

يعود السحب مجددًا إلى مسابقة الحلم 2020، ولكن هذا السحب سيكون الأكبر خلال العام الجاري، وهو السحب الخاص بحلم الأسرة خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستعد الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية mbc، لإعلان اسم فائز جديد بجائزة النصف مليون دولار أمريكي، وأوضح بأن السحب سيكون على الهواء مباشرةً، مع استبعاد جميع أقارب منظمي المسابقة والقائمين عليها، على أن يتم الاتصال بالفائز فرو إعلان الاسم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

وبعد سحب جائزة النصف مليون دولار، سيتم السحب على عدد من الجوائز الدورية التي تختلف قيمتها من 10000$ إلى 100 ألف دولار، انتهاء بسحب الحلم الأكبر في نهاية العام على المليون دولار أمريكي،مع العلم أن الاشتراك في المسابقة يتطلب الآتي:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم أو dream أو reve أو الاتصال على الرقم المختصر الخاص بالمشغل التابع له دولتك.

الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.

أو التسجيل من خلال النموذج الموجود على الموقع الرسمي لمسابقة على mbc.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

وتمثل إحدى خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم أيضًا، الاتصال من الرقم المرادف لدولتك بسعر الدقيقة الدولية للاشتراك، أو من خلال الرقم الدولي الموحد: GSM 0088216101092 في حالة عدم وجود اسم دولتك بين الأرقام المتاحة الآتية:

أرقام مسابقة الحلم من مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

أرقام مسابقة الحلم من العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

أرقام مسابقة الحلم من الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750

أرقام مسابقة الحلم من سوريا:

MTN 1736

Syriatel 1736

أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:

Mauritel 1559

أرقام مسابقة الحلم من المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669

أرقام مسابقة الحلم من تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

أرقام مسابقة الحلم من الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

أرقام مسابقة الحلم من السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636

أرقام مسابقة الحلم من البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000

أرقام مسابقة الحلم من عُمان:

GSM 90434