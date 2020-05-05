اشترك الآن في مسابقة الحلم واربح 500.000 دولار في سحب جائزة رمضان mbc dream
يعود السحب مجددًا إلى مسابقة الحلم 2020، ولكن هذا السحب سيكون الأكبر خلال العام الجاري، وهو السحب الخاص بحلم الأسرة خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستعد الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية mbc، لإعلان اسم فائز جديد بجائزة النصف مليون دولار أمريكي، وأوضح بأن السحب سيكون على الهواء مباشرةً، مع استبعاد جميع أقارب منظمي المسابقة والقائمين عليها، على أن يتم الاتصال بالفائز فرو إعلان الاسم.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
وبعد سحب جائزة النصف مليون دولار، سيتم السحب على عدد من الجوائز الدورية التي تختلف قيمتها من 10000$ إلى 100 ألف دولار، انتهاء بسحب الحلم الأكبر في نهاية العام على المليون دولار أمريكي،مع العلم أن الاشتراك في المسابقة يتطلب الآتي:
- إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم أو dream أو reve أو الاتصال على الرقم المختصر الخاص بالمشغل التابع له دولتك.
- الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.
- أو التسجيل من خلال النموذج الموجود على الموقع الرسمي لمسابقة على mbc.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020
وتمثل إحدى خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم أيضًا، الاتصال من الرقم المرادف لدولتك بسعر الدقيقة الدولية للاشتراك، أو من خلال الرقم الدولي الموحد: GSM 0088216101092 في حالة عدم وجود اسم دولتك بين الأرقام المتاحة الآتية:
أرقام مسابقة الحلم من مصر:
Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
أرقام مسابقة الحلم من العراق:
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
Jawwal 1623
Wataniya 6750
أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
MTN 1736
Syriatel 1736
أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
Mauritel 1559
أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
Inwi 9669
Orange 9669
أرقام مسابقة الحلم من تونس:
Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636
أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
GSM 90434
جميل جدا اشكرك مسطف لآخرين