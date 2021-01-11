Take a fresh look at your lifestyle.


افتتاح شبرة خضار الرقة لتقديم أجود المنتجات الزراعية الكويتية بأفضل الأسعار

بواسطة محمود عطا الله
شبرة خضار الرقة شبرة خضار الرقة

افتتح رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف شبرة خضار الرقة أمس الأحد 10 يناير 2020، بحضور الأستاذ عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المزارعين، وأثنى الشيخ محمد اليوسف على شبرة خضار الرقة، والتي تقدم المنتجات الزراعية والخضروات المحلية ذات الجودة العالية بأفضل الأسعار، وأكد أنه سيعمل على إنشاء شبرات مماثلة في باقي المحافظات الكويتية، يذكر أن الخضروات التي تعرض في شبرة الرقة من المزارع مباشرة إلى المستهلك بدون أي وسطاء.

شبرة خضار الرقة

خلال افتتاح شبرة خضار الرقة، تقدم الاستاذ عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين بالشكر لكل من ساهم في خروج شبرة الرقة للنور، كما وجه الدعوة لكل المحافظين بدولة الكويتي، إلى تكرار تجربة شبرة الرقة لتسويق المنتج الزراعي المحلي بأفضل الأسعار، يذكر أن بسطات سوف الرقة للخضار، تم توزيعها بنظام القرعة على 155 مزارع كويتي، ويعود افتتاح سوق خضار الرقة بعد ثلاثة عقود من الإغلاق، هذا وقد وفر الاتحاد شركات لتوفير الفواكة والبيض داخل الشبرة، لكي يجد المتسوق، كافة ما يريده في مكان واحد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هو عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين؟

أخبار العالم

من هو أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضية؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له…

أخبار العالم

في ظل تفاقم الأزمة .. كيف أحمي نفسي وعائلتي من كورونا؟

أخبار العالم

فقدان مؤقت بالذاكرة وتشويش بالذهن .. والمزيد ينضم لقائمة أعراض كورونا الجديدة

أخبار العالم

من هو المستشار محمد بن ناجي رئيس المحكمة الدستورية؟

أخبار العالم

رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20

أخبار العالم

صياد أندونيسي يصطاد شيئًا غير متوقع فما هو؟

أخبار العالم

أسعار تذاكر حديقة شلالات الصحراء والألعاب المائية بشاطئ سلوى 2021 ومواعيد الزيارة

أخبار العالم

كورونا بوجه جديد .. إليك أعراض كورونا الجديدة

أخبار العالم

الطيران المدني يُحدد شروط مغادرة مطار الكويت 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.