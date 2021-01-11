افتتاح شبرة خضار الرقة لتقديم أجود المنتجات الزراعية الكويتية بأفضل الأسعار

افتتح رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف شبرة خضار الرقة أمس الأحد 10 يناير 2020، بحضور الأستاذ عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المزارعين، وأثنى الشيخ محمد اليوسف على شبرة خضار الرقة، والتي تقدم المنتجات الزراعية والخضروات المحلية ذات الجودة العالية بأفضل الأسعار، وأكد أنه سيعمل على إنشاء شبرات مماثلة في باقي المحافظات الكويتية، يذكر أن الخضروات التي تعرض في شبرة الرقة من المزارع مباشرة إلى المستهلك بدون أي وسطاء.

شبرة خضار الرقة

خلال افتتاح شبرة خضار الرقة، تقدم الاستاذ عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين بالشكر لكل من ساهم في خروج شبرة الرقة للنور، كما وجه الدعوة لكل المحافظين بدولة الكويتي، إلى تكرار تجربة شبرة الرقة لتسويق المنتج الزراعي المحلي بأفضل الأسعار، يذكر أن بسطات سوف الرقة للخضار، تم توزيعها بنظام القرعة على 155 مزارع كويتي، ويعود افتتاح سوق خضار الرقة بعد ثلاثة عقود من الإغلاق، هذا وقد وفر الاتحاد شركات لتوفير الفواكة والبيض داخل الشبرة، لكي يجد المتسوق، كافة ما يريده في مكان واحد.