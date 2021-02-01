التسجيل في مكافأة الخريجين.. تعرف إلى الخطوات ورابط برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة

يحق للخريج في الكويت الحصول على مكافأة الخريجين بعد تخرجه وحتى الحصول على عمل، حيث يحصل الخريج على تلك المكافأة بعد التسجيل في برنامج إعادة الهيكلة في القوى العاملة بدولة الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل في مكافأة الخريجين في الكويت، ورابط موقع التسجيل، هذا وتقوم الدولة بدعم الخريجين حتى الحصول على عمل، ويعرض نظام القوى العاملة شهريًا وظائف للخريجين لتوظيفهم، هذا وقد حقق هذا البرنامج نجاح كبير من حيث دعم شباب الخريجين في تلك المرحلة الهامة وهي البحث عن وظيفة.

التسجيل في مكافأة الخريجين في الكويت

طبقًا لهذا البرنامج، تكون قيمة مكافأة الخريجين للأعزب 200 دينار، و 350 دينار للمتزوج، ويوقم الخريج الكويتي بالتسجيل في البرنامج للحصول على المكافأة ورفع المستندات المطلوبة، والموافقة على الإقرار، وبالطبع يجب أن يكون مستوفي للشروط، ويحصل على مكافأة الخريجين الكويتيين وأبناء الكويتيات أقل من 21 سنة وصادر بشأنهم قرار من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين، هناك مراجعة شهرية يجب أن يقوم بها الخريج، لكي يستمر في الحصول على المكافأة.

خطوات التسجيل في مكافأة الخريجين