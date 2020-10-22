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الجهراء الجديدة في أي دائرة انتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2020 وأسماء المرشحين بها

بواسطة محمود عطا الله
دائرة الجهراء الجديدة انتخابات مجلس الأمة دائرة الجهراء الجديدة انتخابات مجلس الأمة

بدأت المنافسة في انتخابات مجلس الأمة 2020 في كل الدوائر الانتخابية الخمسة، حيث يوجد لدى الكثيرون استفسار هام بخصوص منطقة الجهراء الجديدة وأي دائرة تتبع في انتخابات مجلس الامة القادمة، وأسماء المرشحين في الجهراء الجديدة، حيث نتناول من خلال هذا التقرير الإجابة على تلك الاستفسارات، هذا وسوف يتم فتح باب الترشح يوم 26 أكتوبر 2020 ويستمر التقديم لمدة عشرة أيام.

1 منطقة الجهراء الجديدة في أي دائرة انتخابية مجلس الأمة 2020
2 مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

منطقة الجهراء الجديدة في أي دائرة انتخابية مجلس الأمة 2020

منطقة الجهراء الجديدة هي إحدى مناطق محافظة الجهراء في دولة الكويت، وتعتبر الجهراء الجديدة واحدة من أكبر المناطق من حيث أعداد الناخبين على مستوى الدولة، حيث يبلغ عدد الناخبين في الجهراء الجديدة 29 ألف ناخب وناخبة تقريبًا.
شاهد أيضًا: قائمة مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
دائرة الجهراء الجديدة في انتخابات مجلس الأمة 2020 هي الدائرة الرابعة، وهي أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث أعداد الناخبين، ودائمًا ما تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين.

مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

قائمة أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة في انتخابات أمة 2020 تتنوع بين مرشحي القبائل ومرشحي الحضر، وكما ذكرنا تلك الدائرة هي من أقوى الدوائر وتشهد دائمًا منافسة كبيرة بين كل المرشحين الذين يتنافسون على عشرة مقاعد برلمانية.
أسماء مرشحي الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
مرشحي الدائرة الرابعة تهمهم بالطبع أصوات منطقة الجهراء لجديدة والتي بها كثافة سكانية كبيرة وصوت فاعل في اختيار نواب المجلس.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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