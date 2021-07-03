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الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في أثيوبيا وتطالبهم بالإحتماء في أماكنهم

بواسطة إسلام عوض
الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في أثيوبيا الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في أثيوبيا

صدر اليوم بياناً من الخارجية الأمريكية يحذر المواطنين الأمريكان المتواجدين بأثيوبيا وخاصة في إقليم تيجراي، وناشد البيان الرعايا الأمريكان بالإحتماء في أماكنهم.

1 الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في أثيوبيا
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الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في أثيوبيا

ويأتي هذا البيان الأمريكي عقب الإشتباكات بثن كل من القوات المتمردة في تيجري وقوات الحكومة الأثيوبية، ومنذ أيام قليلة، أعلنت حكومة أثيوبيا وقف إطلاق النار من جانب واحد فقط، وذلك عقب شيطرة الجدبهة الشعبية وقواتها على العاصمة “ميكيلي” الأمر الذي جعل قوات الجيش الأثيوبي تتراجع وتوقف إطلاق النار من تجاهها فقط.

كما جاء في التحذير الوارد من الخارجية الأمريكية لرعاياها في أثيوبيا بسرعة الإتصال لإجلاء أي مواطن أمريكي في تيجراي الأثيوبية أو أي فرد يتبع أي مواطن أمريكي ومن عائلته.

كما حذرت الأمم المتحدة منذ ساعات قليلة من مزيد من الإشتباكات، وقالت أن تتوقع أن يزداد الأمر سوءاً ويحدث تدهور سريع في الوضع الأمني ووقوع المزيد من الإشتباكات، وكانت الإشتباكات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقوات الحكومة الأثيوبية قد اندلعت في نوفمبر الماضي.

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ولمعرفة ما يحدث في إقليم تيجراي استمع للفيديو التالي.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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