الشيخ محمد بن راشد يعيّن 4 وزراء لتسيير “وزارة اللّامستحيل” في حكومة الإمارات

عيّن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم، أربعة وزراء لتسيير “وزارة اللّامستحيل” التي كان قرر استحداثها قبل يومين، في حكومة الإمارات.

وكشف الشيخ محمد بن راشد أنه كلّف كلًّا من الشيخ سيف بن زايد، وعبيد الطاير، ونورة الكعبي، إلى جانب عهود الرومي، لتسيير “وزارة اللّامستحيل” في حكومة الإمارات العربية المتحدة.

4 وزارة لتسيير وزارة واحدة

دوّن الشيخ محمد بن راشد، اليوم، على صفحته الرسمية، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كلّفنا اليوم 4 وزراء في حكومة الإمارات إدارة وزارة اللّامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة .. يتقدمهم أخي الشيخ سيف بن زايد .. ومعه عبيد الطاير ونورة الكعبي وعهود الرومي، وسيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقًا..”.

وأكد محمد بن راشد أنّ أسلوب العمل سيكون غير تقليدي، خاصة إذا علمنا أنه سيتمّ التناوب على هذه الوزارة من طرف عديد الوزراء، وقال: “أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية”.

وكان الشيخ محمد بن راشد كشف أهمّ الملفات التي ستهتمّ بها “وزارة اللّامستحيل”، التي تتمثل في “تقديم خدمات استباقية للجمهور”، و”بناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة”، واختصار وقتها من 60 يومًا إلى 6 دقائق”، و”إنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات”.

وزارة بدون وزير

وكان الشيخ محمد بن راشد، دوّن قبل يومين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة .. وطريقة عملها .. والمستحيل ليس في قاموسنا .. وليس جزء من تفكيرنا .. ولن يكون جزءا من مستقبلنا”.

وأضاف: “وزارة اللّامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع .. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور .. وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة، واختصار وقتها من 60 يومًا إلى 6 دقائق .. وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات ..”.

واعتبر أنّ وزارة اللامستحيل هي “وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .. وتعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل”.

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