الكويت: ترحيل إجازة رأس السنة الجديدة 2021 إلى الأحد بدلا من الجمعة

قررت الحكومة الكويتية، أنّ يكون موعد إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة، يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 بدلا من يوم الجمعة 1 يناير 2021.

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جاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد منذ قليل، كما طالب مجلس الوزارء المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم التجمع في الاحتفالات الدينية والمناسبات الخاصة، للحفاظ على سلامة الجميع، ولمساعدة الدولة في السيطرة أكثر على الوضع الصحي، كما عبّر مجلس الوزراء عن تطلعه للسيطرة على الوضع أكثر عبر اللقاح الجديد، والذي وصل للبلاد وبدأت بالفعل حملة التطعيم به رسميًا.

دوريات أمنية داخل المولات التجارية

أعلنت القوات الخاصة بوزارة الداخلية، أن سوف تتواجد دوريات راجلة داخل المراكز التجارية بالكويت، وستكون تلك الدوريات بكامل عتادها، وذلك بناء على أوامر وتوجيهات وزير الداخلية ثامر العلي، وقالت القوات الخاصة أن هدف الدوريات الأمنية داخل المولات التجارية بالكويت هو بث الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين، فرض الانضباط والالتزام بالقانون، ضبط المستهترين، وفرض هيبة القانون.