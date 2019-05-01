أول رمضان 1440 السعودية وبداية شهر الصوم 2019

ننشر لكم موعد أول رمضان 1440 في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين والعراق والسودان، وعدد من الدول العربية، وعدد من دول العالم الأخرى، حيث سنقدم لكم تاريخ أول رمضان 1440-2019 فلكيا، كما سنتابع معكم وننشر نتيجة استطلاع هلال مضان ونتيجة الرؤية الشرعية لغرة الشهر للدول العربية، والتي تعتمد على تحري الهلال لتحديد أول أيام وبدايات الشهور الهجرية، وشهر رمضان هو شهر الخير واليمن والبركات.

أول رمضان 1440 في السعودية

بدأ شهر شعبان في السعودية يوم السبت 6 أبريل 2019، وسيكون يوم الرؤية واستطلاع هلال رمضان 1440 هو يوم السبت 29 شعبان الموافق 4 مايو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية، سوف يتعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم السبت، ليكون عدد أيام شهر شعبان في السعودية ثلاثون يوما، وأخر أيامه يوم الأحد 5 مايو، ليكون أول رمضان 1440 في السعودية فلكيا هو يوم الإثنين 5 مايو 2019.

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