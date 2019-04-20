الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت خدمة تقدمها وزارة الداخلية الكويتية عبر الموقع الإلكتروني، ويبحث عنه كثير من الجمهور سواء المقيمين أو المواطنين أين كان سواء، تلك الخدمة التي تقدم بجانب مجموعة أخرى من الخدمات عبر موقع وزارة الداخلية منها بيانات جواز السفر وتراخيص المركبات وبيانات الإقامى وقيمة الغرامة والصلاحية لغير الكويتيين وغيرها من الخدمات المتوفرة بينها الاستعلام عن المخالفات المرورية والتي نوضحها بشكل مفصل في التقرير التالي أمام الجمهور من الكويت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت

في إطاار حرص وزارة الداخلية الكويتية على تقديم خدمة متميزة للجمهور، طورت الإدارة العامة لنظم المعلومات بعض الخدمات المتاحة إلكترونية، من بينها الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت، والتي يمكن من خلال:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: اضغط هنا

للإستعلام عن “مخالفات المرور للشركات” : اضغط هنا

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالكويت

بعد الدخول على بوابة وزارة الداخلية واختيار الخدمات الإلكترونية اختيار “استعلام عن مخالفات المرور، ثم تحديد الفئة المستهدفة سواء “رقم مدني -مراجع الداخلية -رقم الشركة -رقم مخالفة -رقم هيئة حكومية”. كتابة رمز التحقق ومن ثم اضغط على بحث، لتظهر جميع المخالفات.

الخدمة الإلكترونية المتاحة على وزارة الداخلية الكويتية

تقدم البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، مجموعة من الخدمات، منها (بيانات جواز السفر للكويتيين، بيانات القيد الإنتخابي للكويتين، بيانات الكفالات، بيانات الإقامة وقيمة الغرامة في حال إنتها صلاحية الإقامة لغير الكويتين، بيانات التأشيرات، بيانات رخص القيادة، بيانات تراخيص المركبات، بيانات مخالفات المرور وتفاصيلها، بيانات منع السفر، بيانات تنفيذ الأحكام).

وبجانب هذه الخدمات، تقدم البوابة أيضا خدمة الإستعلام عن حالة طلب التأشيرة، عن طريق رمز المستخدم وكلمة السر الذي تم التسجيل بهم من قبل عبر الهواتق الذكية.

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وتصبح دولة الكويت ضمن الدول التي تتيح العديد من خدماتها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة لتسهيل البحث عما يريدونه في سهولة، وخاصة من يبحث عنها المقيمين لعدم معرفتهم بكافة الخدمات المتاحة أمامهم ويستطيعون الاستفادة منها بأي شكل أين كان لذلك تكمن أهمية تلك الخدمات.

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