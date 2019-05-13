تحذير جديد من الرئيس الأمريكي بلهجة التحدي لطهران | ترامب يُحذر إيران من الخطيئة الكُبرى

لا يعلم أحد إلى أين تسير الأمور فيما يخص الملف الإيراني الشائك والمُلتهب والذي ازداد توتراً بعد أن تقلد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مهمة قيادة الدولة الأكبر بالعالم وقرر من جانبٍ واحد إلغاء الاتفاق النووي مع إيران بعد أن وصفه بأنه في غير صالح الولايات المتحدة والعالم .

ومنذ أقل من يوم حدث تطور نوعي بالمشهد، فبعد تهديداتٍ إيرانية بغلق مضيق هرمز ومنع التجارة الدولية فيه وتعطيل حركة النفط، تتعرض أربع سفن مدنية تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعملية تخريب، تلقاها المجتمع الدولي بمزيد من القلق والترقب، ومنذ قليل صدرت تصريحات تصعيديه من قبل الرئيس الأمريكي ترامب تجاه طهران، ننقل لكم تفاصيلها .

ترامب يُحذر إيران بلهجة التحدي

حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي تفكير من قبل طهران للقيام بأي عمل عسكري من أي نوع بمنطقة الخليج، سوف يُعد خطيئة كُبرى، ارتكبها النظام الإيراني .

ثم أضاف أن إيران سوف ترى بالواقع ما الذي سيحدث أن أقدمت على مثل هذا العمل العسكري الذي طالما هددت به .

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ومن جانبه أكد بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران في تصريحات له أيضاً منذ قليل، أن طهران لا تفهم مطلقاً أي لغة إلا لغة القوة والعزلة والضغط، وقال أن هناك إصرار من الولايات المتحدة أن تتحول إيران لدولة طبيعية وليس دولة ثورية .

ولقد هدد قائد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من التحرش ببلاده عسكرياً، مُؤكداً أن الرد سيكون فوري، وإيران مُستعدة لهذا اليوم حيث وصف الولايات المتحدة ووجودها بالخليج بالخطر الدائم ضد بلاده وحان الوقت للرد عليه .