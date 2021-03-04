نشرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت كيفية وطريقة تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة على شبكة الإنترنت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تغيير بيانات بطاقة التموين في الكويت ورابط موقع خدمات وزارة التموين الإلكترونية، هذا وتقوم وزارة التجارة بتقديم معظم خدماتها إلكترونيًا وعن بعد، وذلك لتعزيز برنامج دولة الكويت نحو التحول الرقمي الحكومي، لمواكبة التطور التقني في دول العالم الحديثة.

تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين في الكويت

تُقدم بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة عشرات الخدمات الهامة للمواطن الكويتي، ومن ضمن الخدمات الهامة خدمة تعديل بيانات البطاقة التموينية لرب الأسرة الكويتي.

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الذي يستطيع إنجاز تلك المعاملة أون لاين من منزله وإرفاق المستند المطلوب بالطلب لإلكتروني، دون تكلف عناء الذهاب إلى مقر وفرع وزارة التموين، وتوفيرًا للوقت، يمكنه تقديم طلب التعديل على مدار 24 ساعة من اليوم، وتعتبر بطاقة التموين حق من حقوق المواطن والأسرة الكويتية.

خطوات تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين

أولى الخطوات هي الذهاب إلى موقع وزارة التجارة للخدمات الإلكترونية في دولة الكويت.

رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة هو eapp.moci.gov.kw

ثاني خطوة تقوم باختيار “مستخدم فرد جديد”.

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تقوم بعد ذلك بتفعيل المصادقة عبر تطبيق هويتي، حيث ترسل لك بوابة الخدمات كود التفعيل على هاتفك.

بعد الدخول على حسابك على بوابة الخدمات الالكترونية تختار “إدارة التموين – قسم البطاقة التموينية”.

ثم تختار بعد ذلك “طلب تعديل بيانات بطاقة التموين الكويت”.

رابط تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين الكويت

بعد أن تقوم بعمل الطلب، ترفق المستندات المطلوبة، المستندات المطلوبة لتلك المعاملة هي صورة البطاقة المدنية من الجهتين للشخص المراد نقله مكان رب الأسرة، رابط تعديل بيانات بطاقة التموين الكويت هو:

eapp.moci.gov.kw

وكما ذكرنا من قبل، تقدم بوابة وزارة التجارة للخدمات الإلكترونية في الكويت، خدمات كثيرة وهامة للمواطنين أون لاين، بهذا تحقق الحكومة نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمراجعين.