Take a fresh look at your lifestyle.


تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
تعديل بيانات بطاقة التموين أون لاين الكويت تعديل بيانات بطاقة التموين أون لاين الكويت

نشرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت كيفية وطريقة تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة على شبكة الإنترنت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات تغيير بيانات بطاقة التموين في الكويت ورابط موقع خدمات وزارة التموين الإلكترونية، هذا وتقوم وزارة التجارة بتقديم معظم خدماتها إلكترونيًا وعن بعد، وذلك لتعزيز برنامج دولة الكويت نحو التحول الرقمي الحكومي، لمواكبة التطور التقني في دول العالم الحديثة.

1 تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين في الكويت
2 خطوات تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين
3 رابط تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين الكويت

تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين في الكويت

تُقدم بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة عشرات الخدمات الهامة للمواطن الكويتي، ومن ضمن الخدمات الهامة خدمة تعديل بيانات البطاقة التموينية لرب الأسرة الكويتي.
شاهد أيضًا: السيرة الذاتية الدكتور عبدالله السلمان وزير التجارة
الذي يستطيع إنجاز تلك المعاملة أون لاين من منزله وإرفاق المستند المطلوب بالطلب لإلكتروني، دون تكلف عناء الذهاب إلى مقر وفرع وزارة التموين، وتوفيرًا للوقت، يمكنه تقديم طلب التعديل على مدار 24 ساعة من اليوم، وتعتبر بطاقة التموين حق من حقوق المواطن والأسرة الكويتية.

خطوات تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين

  • أولى الخطوات هي الذهاب إلى موقع وزارة التجارة للخدمات الإلكترونية في دولة الكويت.
  • رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة هو eapp.moci.gov.kw
  • ثاني خطوة تقوم باختيار “مستخدم فرد جديد”.
  • شاهد أيضًا: حجز موعد مرور الفروانية
  • تقوم بعد ذلك بتفعيل المصادقة عبر تطبيق هويتي، حيث ترسل لك بوابة الخدمات كود التفعيل على هاتفك.
  • بعد الدخول على حسابك على بوابة الخدمات الالكترونية تختار “إدارة التموين – قسم البطاقة التموينية”.
  • ثم تختار بعد ذلك “طلب تعديل بيانات بطاقة التموين الكويت”.

رابط تعديل بيانات البطاقة التموينية أون لاين الكويت

بعد أن تقوم بعمل الطلب، ترفق المستندات المطلوبة، المستندات المطلوبة لتلك المعاملة هي صورة البطاقة المدنية من الجهتين للشخص المراد نقله مكان رب الأسرة، رابط تعديل بيانات بطاقة التموين الكويت هو:
eapp.moci.gov.kw
وكما ذكرنا من قبل، تقدم بوابة وزارة التجارة للخدمات الإلكترونية في الكويت، خدمات كثيرة وهامة للمواطنين أون لاين، بهذا تحقق الحكومة نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمراجعين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هو عبدالله السلمان وزير التجارة والصناعة الجديد؟

أخبار العالم

مواعيد استلام البطاقة المدنية في الكويت 2021

أخبار العالم

التحويل من صاحب عمل إلى آخر أون لاين في الكويت.. تعرف على المستندات المطلوبة

أخبار العالم

من هو الفريق عصام النهام؟

أخبار العالم

موعد أول أيام شهر رمضان 2021 الكويت.. تاريخ بداية الصيام فلكيًا

أخبار العالم

أول رمضان في الكويت 2021.. متي يبدأ شهر الصيام؟

أخبار العالم

من هو صلاح المضف نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي؟

أخبار العالم

حجز مواعيد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

أخبار العالم

رابط تموين الكويت أون لاين.. موقع معاملات بوابة وزارة التجارة الإلكترونية

أخبار العالم

الأسعار الرسمية الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.