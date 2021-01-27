تغيير عنوان السكن في الكويت.. شرط جديد في 2021

أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن شرط جديد يضاف إلى شروط تغيير عنوان السكن في البطاقة المدنية في الكويت، ويأتي قرار الهيئة الجديد، تزامنًا مع فترة تعديل القيوم الانتخابية في الدولة، هذا وتعتبر خدمة تعديل العنوان واحدة من خدمات هيئة المعلومات المدنية.

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تلك الخدمة التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى أقرب فرع لهيئة المعلومات المدنية من مكان سكنه، ومعه المستندات المطلوبة لتغيير عنوان السكن في البطاقة المدنية، وأكد الأستاذ مساعد العسعوسي مدير هيئة المعلومات المدنية، أن الهيئة اعتادت على وضع شروط احترزية جديدة خلال هذا التوقيت من العمل، لضمان سلامة تلك المعاملة ومنع التغييرات الوهمية للعناوين.

شرط تغيير عنوان السكن في الكويت 2021

اشترطت هيئة المعلومات المدنية، مرور عام لإعادة تغيير عنوان السكن من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى، يستثنى من هذا الشرط أن يكون تغيير العنوان من عقار ملك إلى عقار ملك، وأكد العسعوسي أن الهيئة سوف تطلق خدمة إلكترونية جديدة تمكن أصحاب العقارات من معرفة بيانات القاطنين، وذلك بعد التأكد من شخصية نالك العقار عبر تطبيق هويتي.