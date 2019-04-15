يعتبر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر الجوازات من أبرز الإجراءات التى تهم المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فيتسائل الكثيرون عن إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات عن قرار إلزمية توفير بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول عند طلب تمديد تأشيرات الزياة العائلية على نظام أبشر الجوازات، مؤكدة أن وقت تمديد التأشيرة يجب أن تكون سارية بصلاحية 7 أيام أو أقل، وألا يكون مر على موعد انتهائها أكثر من 3 أيام، ونوضح في هذا الموضوع تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا عبر أبشر الجوازات نتيجة زيادة بحثكم عنه في الأونة الأخيرة بعد قرارات المديرية العامة للجوازات في الأيام الماضية.

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تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إجراءات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر على النحو التالي:

توفير أصل وصورة جواز سفر الزائر.

إحضار أصل وصورة هوية المستضيف.

ملء نموذج الطلب عن تمديد التأشيرة مع إضافة صورة الزائر .

إحضار المستضيف أو من ينوب عنه بوكاله شرعية.

تسديد الرسوم الياً بقيمة 100 ريال عن طريق نظام سداد بإدخال رقم حدود الزائر.

كما شددت المديرية العامة للجوازات على عدم تجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد إتاحة التمديد حد أقصى 180 يوماً من تاريخ الدخول أي مدينة بالمملكة، وسوف يتم تمديد التأشيرة وفق المدة الأساسية التي صدرت بها التأشيرة.​

بذلك يكون قد اتضح تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا عبر أبشر الجوازات كما يمكن لمواطنى المملكة الاستمرار في زيارة موقع أبشر الخدمى لمطالعة كافة الإجراءات والخدمات المتاحة عليه، فهو أبرز مواقع وزارة الداخلية السعودية.

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