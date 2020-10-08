حجز مواعيد مرور حولي – أخذ موعد الجابرية للرخصة وتجديد دفتر السيارة

دشنت وزارة الداخلية الكويتية منصة حجز مواعيد مرور حولي الجابرية للرخصة وتجديد دفتر السيارة وكل المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية ونُقدم طريقة وخطوات الحجز إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت، منصة مواعيد وزارة الداخلية والتي تعمل بداية من يوليو 2020 الماضي، تُقدم خدمة حجز المواعيد لكل إدارات المرور بالمحافظات الستة، وكل الإدارات التابعة للوزارة.

حجز موعد مرور حولي

كما ذكرنا من قبل، خدمة حجز مواعيد مرور الجابرية محافظة حولي يكون للمعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، ومن تلك المعاملات على سبيل الذكر لا الحصر: حجز موعد للرخصة مرور حولي، تجديد دفتر سيارة، ترخيص سيارة جديدة، بدل فاقد دفتر سيارة، للحصول على تصاريح، حجز موعد اختبار قيادة.

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نظام حجز المواعيد الذي طبقته وزارة الداخلية على كل مراجعي إداراتها، حقق نجاح كبير في منع حدوث أي تكدس داخل الإدارة الحكومية، كما ساعد نظام الحجز على تحسين مستوى الخدمة الحكومية المُقدمة للمواطن والمقيم.

خطوات حجز موعد مرور حولي الجابرية

1- على المراجع أن يزور موقع وزارة الداخلية الكويتية الإلكتروني لحجز موعد مع مرور الجابرية.

2- رابط وزارة الداخلية الكويتية هو moi.gov.kw

3- من القائمة الرئيسية تختار “منصة المواعيد”.

4- ثم تختار قطاع المرور والعمليات.

5- يطلب منك النظام الرقم المدني وتحديد صفة مقدم طلب حجز مع مرور حولي.

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6- يطلب منك التحديد تحديد المعاملة المطلوبة.

7- تختار مرور محافظة حولي.

8- تضع البيانات المطلوبة منك.

9- تُحدد موعد وتاريخ المراجعة.

10- في نهاية خطوات الحجز تُرسل لك منصة المواعيد بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد مرور حولي

طالبت إدارة مرور الجابرية في محافظة حولي كل المراجعين بضرورة استيفاء المستندات المطلوبة قبل المراجعة حتى يتم إنهاء المراجعة وقت الحجز، كما طالبت الجميع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، رابط حجز موعد مرور حولي هو:

moi.gov.kw

عند مراجعة مرور حولي في التاريخ الذي حددته، يطلب منك موظف الأمن بيانات الحجز والباركود.