قررت وزارة الداخلية استقبال مراجعيها في مختلف إداراتها منذ بداية يوليو 2020 الماضي بشرط حجز موعد مسبق عبر منصتها الإلكترونية للمواعيد، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية الكويت وخطوات حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية، هذا ومراجعة كل إدارات المرور في الفروانية وحولي والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير ومرور العاصمة يتطلب حجز موعد أيًا ما كان سبب المراجعة.

حجز موعد مرور حولي الجابرية الكويت

يتمكن المراجع الكويتي وغير الكويتي من التسجيل على رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية لإنهاء معاملته مع إدارة المرور، حيث تقدم الإدارة الكثير من الخدمات للمواطنين وغير المواطنين، وتلك الخدمات تتطلب حضور المراجع شخصيًا.

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ومن معاملات إدارة مرور الكويت التي تتطلب حجز موعد: اختبار رخصة القيادة، تجديد دفتر سيارة، بدل فاقد دفتر سيارة، نقل ملكية وغيرها الكثير من المعاملات.

خطوات حجز موعد مرور حولي

خطوات سهلة يمكنك من خلالها الحصول على باركود مرور الكويت لمراجعة إدارة حولي.

رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية هو moi.gov.kw

القائمة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية الكويتية تختار منصة المواعيد، ثم تختار قطاع المرور والعمليات.

تختار حجز موعد جديد.

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إدخال البيانات المطلوبة.

اختيار إدارة المرور الراغب في مراجعتها وهي هنا مرور حولي.

تختار موعد وتاريخ الحجز.

تصلك رسالة تأكيد الحجز.

تلتقط صورة لباركود مرور الكويت، والذي تُقدمه لموظفي الاستقبال عند بوابات وحدة المرور.

رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية

يجب أن تستوفي الأوراق المطلوبة قبل مراجعة مرور حولي لكي توفر الوقت والجهد عليك وعلى موظفي الوحدة، يجب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة حفاظًا على الجميع من المراجعين والموظفين، رابط حجز موعد مرور حولي الجابرية هو:

https://nat2.moi.gov.kw/moieap.nsf/request?openform&LangID=1&sec=T

حقق نظام حجز مواعيد المرور وكل إدارات الداخلية الكويتية نجاح كبير، من حيث إنجاز سريع للخدمة الحكومية، مع منع حدوث تكدس داخل الإدارات، هو ما يعكس أهمية التحول الرقمي.