حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت pifss.gov.kw

قررت المؤسسة لعامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مًسبق قبل مراجعة فروعها في كل المحافظات، حيث نستعرض من خلال هذ التقرير رابط حجز موعد التأمينات في الكويت الفرع الرئيسي وتأمينات العارضية وجنوب السرة وفهد الأحمد وتأمينات سعد العبدالله وغرنطة وباقي الفروع، هذا وتتطبق المؤسسة نظام حجز المواعيد منذ منتصف العام الماضي والنظام مستمر خلال الفترة القادمة للحفاظ على سلامة الجميع في ظل الظروف الصحية التي يمر العالم بها.

حجز موعد التأمينات الكويت

وفرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني رابط حجز موعد التأمينات في الكويت لكل المواطنين والوافدين الراغبين في مراجعة أي من فروع المؤسسة، ويتم الحجز خلال دقائق وخطوات بسيطة، وحددت المؤسسة مدة المعاملة بجوار كل فرع من فروعها داخل استمارة الحجز.

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هذ وقد حقق نظام حجز المواعيد في الكويت نجاح كبير داخل المنظومات والدوائر الحكومية في الدولة، حيث ساهم النظام في تقليل مدة بقاء المراجع داخل الدائرة الحكومية، كما ساهم في تحسين جودة الخدمة الحكومية المقدمة.

خطوات حجز موعد التأمينات الكويت

أولى خطوات الحجز هو الذهاب لموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرسمي على شبكة الإنترنت لتسجيل البيانات المطلوبة وتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت هو من هنا .

. تختار بعد ذلك نوع المعاملة والفرع ومنها حجز موعد الاطلاع على المعلومات أو الخدمات التأمينية الأخرى أو الشهادات.

بعد ذلك تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة وتوافق على الإقرار,

ثم تختار حجز.

يرسل لك النظام بعد ذلك رسالة تأكيد الحجز.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت

تحتوي رسلة تأكيد الحجز على كل بيانات حجز والمواعيد التي قمت بتحديدها ونوع الفرع المراد مراجعته للمعاملة التأمينية الخاصة بك، يجب أن تحتفظ بصورة باركود التأمينات على هاتفك لجوال حتى تقدمه لموظف الاستقبال، وهو باركود الموعد، رابط حجز موعد التأمينات الكويت هو:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

عند زيرة الفرع التأميني في التاريخ المحدد، يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين والكادر الإداري والعاملين بالفرع.