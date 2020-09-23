أعلنت وزارة الداخلية في الكويت أن مراجعة مركز خدمة المواطن 2020 لن تتم إلا بعد حجز موعد مُسبق عبر منصة المواعيد الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث نقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن اليرموك والدوحة وعبدالله السالم والدعية والروضة، ومركز الأندلس والرقعي والعمرية والعارضية وعبدالله المبارك وصباح الناصر، وحجز موعد مركز خدمة المواطن بيان والصديق والجابرية والرميثية والسلام، ومراكز خدمة المواطن النعيم والقيروان وسعد العبدالله ومركز مول الجهراء، وغيرها من مراكز الخدمة.

حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت

تعتبر مراكز خدمة المواطن في الكويت واحدة من أهم الجهات الحكومية التي تُقدم خدمات هامة وضرورية للمواطنين والمقيمين، ودائمًا ما تشهد إقبال كبير يوميًا، وكان ضروري وضع نظام حجز مواعيد مراكز خدمة المواطن لمنع حدوث تكدس خلال الفترة الصعبة الحالية.

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وقد بدأ نظام حجز المواعيد في كل إدارات وزارة الداخلية الكويتية منذ بداية يوليو 2020 الماضي، وذلك تنفيذًا لتعميم ديوان الخدمة المدنية، والخاصة بتقديم كافة الخدمات للجمهور.

خطوات حجز موعد مركز خدمة المواطن

1- أولى خطوات حجز موعد مركز خدمة المواطن في الكويت هو الذهاب لموقع وزارة الداخلية الكويتية.

2- رابط حجز موعد خدمة المواطن هو moi.gov.kw

3- تختار “منصة المواعيد” من القائمة الرئيسية للموقع.

4- تختار من القائمة “مركز خدمة المواطن”.

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5- تكتب الرقم المدني.

6- تحديد صفة الراغب في مراجعة خدمة المواطن سواء كان مواطن أم مقيم.

7- تحديد نوع المعاملة.

8- تحديد المحافظة التابع لها واختيار أقرب مركز خدمة مواطن لسكنك.

9- تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

10- تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود مركز خدمة المواطن.

رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت

تنتشر مراكز خدمة المواطن في محافظة العاصمة والفروانية وحولي والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، لتوفير الكثير من الخدمات الهامة الحكومية لكل المواطنين الكويتيين والمقيمين في الدولة، رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن الكويت هو:

moi.gov.kw

عند زيارتك لمركز خدمة المواطن، يجب أن تُقدم دليل حجز موعد المراجعة، وهو صورة باركود حجز مركز خدمة المواطن، حيث تلتقط صورة الباركود على هاتفك النقال.

أوقات عمل مركز خدمة المواطن الكويت 2020