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حجز موعد مرور الفروانية أونلاين

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مرور الفروانية حجز موعد مرور الفروانية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في محافظة الفروانية، أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية الكويتية، حيث يبحث الكثيرين عن أخذ موعد مرور الفروانية للرخصة أو تجديد دفتر سيارة أو الحصول على معاملة تتطلب حضور المراجع شخصيًا لمقر الإدارة، رابط الحجز هو:
رابط حجز موعد مرور الفروانية
وبدأت إدارات المرور في الكويت وكل إدارات وزارة الداخلية في العمل بنظام حجز المواعيد مع بداية يوليو 2020، هذا التوقيت الذي شهد عودة العمل في كل إدارات الوزارة واستقبال الجماهير من المواطنين والمقيمين لتقديم كافة الخدمات للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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