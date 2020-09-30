حجز موعد مرور الفروانية أونلاين

أعلنت الإدارة العامة للمرور في محافظة الفروانية، أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية الكويتية، حيث يبحث الكثيرين عن أخذ موعد مرور الفروانية للرخصة أو تجديد دفتر سيارة أو الحصول على معاملة تتطلب حضور المراجع شخصيًا لمقر الإدارة، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد مرور الفروانية

وبدأت إدارات المرور في الكويت وكل إدارات وزارة الداخلية في العمل بنظام حجز المواعيد مع بداية يوليو 2020، هذا التوقيت الذي شهد عودة العمل في كل إدارات الوزارة واستقبال الجماهير من المواطنين والمقيمين لتقديم كافة الخدمات للجميع.