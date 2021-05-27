حجز موعد مرور حولي moi.gov.kw

منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية تُقدم خدمة حجز موعد مرور حولي لكافة المراجعين من المواطنين والمقيمين الراغبين في مراجعة إدارة مرور محافظة حولي لإنجاز إحدى المعاملات، وتُقدم إدارة مرور حولي الكثير من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا وبلتالي يتوجب عليه حجز موعد، حيث أكدت إدارة مرور حولي وباقي إداراة المرور في الكويت أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق، وتقديم باركود الحجز لموظف الأمن.

مرور حولي ومعاملات تتطلب حجز موعد مسبق عبر منصة وزارة الداخلية

كما ذكرنا هناك الكثير من المعاملات التي تتوجب الحضور شخصيًا وعليه حجز موعد مرور حولي لانجاز المعاملة، ومن تلك المعاملات التي تتوجب حجز لمراجعة مرور حولي: تحويل ملكية السيارة الكويت، معاملات الرخصة المتنوعة ومنها استلام رخصة القيادة الجديدة، اختبار القيادة، الفحص الفني للسيارة، تجديد دفتر سيارة، ترخيص سيارة الكويت، وغيرها الكثير، هذا وقد أدى نظام حجز المواعيد إلى تنظيم العمل بصورة كبيرة داخل إداراة المرور في الكويت.



خطوات حجز موعد مرور حولي

1- الدخول على منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية.

2- رابط حجز موعد مرور حولي هو moi.gov.kw

3- تختار من القائمة الرئيسية منصة المواعيد.

4- تختار بعد ذلك قطاع المرور والعمليات.

5- إدخال الرقم المدني وتحديد صاحب المعاملة مواطن أم مقيم.

6- إدخال البيانات المطلوبة وتحديد حجز إدارة مرور حولي ثم تُحدد نوع المعاملة.

7- تختار موعد وتاريخ المراجعة.



رابط حجز موعد مرور حولي

بعد الانتهاء من خطوات الحجز، يرسل لك نظام مواعيد وزارة الداخلية الكويتية رسالة بها بيانات الحجز وباركود المراجعة والموعد والتاريخ الذي قمت بتحديده، هذا وعليك أن تحتفظ بالباركود على هاتفك الجوال حتى موعد المراجعة، رابط حجز مرور حولي هو:

moi.gov.kw

عند المراجعة يجب أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتك وسلامة جميع المراجعين والكادر الإداري بإدارة المرور.

حجز موعد مرور حولي تحويل ملكية السيارة

يُشترط في معاملة تحويل ملكية السيارة في الكويت أن يحضر إلى إدارة مرور محافظة حولي بائع ومشتري السيارة، وأن يتم تحويل وثيقة التأمين على السيارة بإسم المشتري، في حالة عدم حضور البائع يتوجب تقديم توكيل رسمي عنه، قيمة رسوم معاملة نقل ملكية السيارة هي 5 دينار.